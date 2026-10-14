Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?

В Казахстане стоимость коммунальных услуг заметно различается в зависимости от региона. В Алматы выше расходы на отопление, в Караганде дороже обходятся водоснабжение и водоотведение, а в Астане значительную часть платежей составляет содержание жилья. Какие услуги подорожали в 2026 году, сколько платят жители разных городов и чего ожидать от тарифов дальше — в обзоре BAQ.KZ.

Как изменились тарифы на коммунальные услуги в 2026 году?

По данным Бюро национальной статистики, в январе 2026 года за год сильнее всего подорожали услуги водоотведения — на 18,7%, а также газ — на 16,2%. Вывоз мусора вырос в цене на 9%, электроэнергия — на 6,9%, центральное отопление — на 3,9%. При этом холодная вода подешевела на 12,9%.

Согласно последним доступным национальным статистическим данным, опубликованным в сентябре 2026 года, общий уровень цен на услуги, связанные с жильём, водой, электроэнергией, газом и другими видами топлива, увеличился на 6,3% по сравнению с сентябрём 2025 года.

При этом холодная вода подешевела на 41%, а газ, поставляемый через распределительные сети, подорожал на 20%. Стоимость электроэнергии выросла на 2,3%, горячей воды — на 3,5%. Тариф на центральное отопление изменился на 0,1%.

Важно учитывать, что снижение средней статистической цены на холодную воду не означает, что она подешевела во всех городах страны. На общие показатели влияют региональные различия и изменения тарифов для потребителей.

В каких городах дороже отопление, вода и вывоз мусора?

Данные Бюро национальной статистики за январь 2026 года показывают существенную разницу в стоимости коммунальных услуг между городами.

В Алматы средняя цена одной гигакалории центрального отопления составила 8 403,24 тенге. Для сравнения, в Астане этот показатель достиг 3 660,28 тенге — более чем в два раза меньше. Самая высокая стоимость водоотведения среди рассматриваемых городов зафиксирована в Караганде.

В целом в Алматы относительно высокие расходы на отопление и вывоз мусора, а в Караганде — на холодную воду и канализацию. В Павлодаре тариф на водоотведение находится на более низком уровне среди пяти рассматриваемых городов.

Например, если семья из трёх человек расходует 12 кубометров холодной воды в месяц, стоимость только этой услуги составит примерно 887 тенге в Алматы, 1 072 тенге в Астане и 2 071 тенге в Караганде. В расчёт не включены водоотведение, горячая вода и другие коммунальные услуги.

Поэтому сравнивать общие расходы на коммунальные услуги только по одному тарифу некорректно.

Сколько стоит содержание квартиры площадью 60 квадратных метров?

Итоговая сумма в квитанции зависит от нескольких факторов: объёма потребления воды и электроэнергии, наличия общедомового счётчика тепла, количества жильцов и возможности подключения к газу.

Для сравнения можно рассмотреть расходы на содержание жилья. По данным за январь 2026 года, средняя стоимость этой услуги за один квадратный метр составляла:

Астана — 71,54 тенге;

Алматы — 50,03 тенге;

Караганда — 62,84 тенге;

Павлодар — 40,58 тенге;

Шымкент — 30,76 тенге.

Если умножить эти показатели на площадь квартиры в 60 квадратных метров, ежемесячные расходы на содержание жилья составят:

Астана — около 4 292 тенге;

Алматы — около 3 002 тенге;

Караганда — около 3 770 тенге;

Павлодар — около 2 435 тенге;

Шымкент — около 1 846 тенге.

Это расчётная стоимость только содержания жилья. Отопление, вода, электричество, газ и вывоз мусора в эти суммы не входят.

Что изменилось в Алматы с 1 октября?

С 1 октября 2026 года в Алматы пересмотрели тарифы на водоснабжение и водоотведение.

По новым тарифам для населения стоимость 1 000 литров воды с учётом НДС составляет 78,06 тенге, а водоотведения — 119,46 тенге за кубометр.

До сентября 2025 года тариф на воду в пределах социальной нормы составлял 102,49 тенге за кубометр. При превышении нормы стоимость увеличивалась до 204,99 тенге. В среднем в 2025 году жители Алматы платили около 150 тенге за кубометр воды.

Изменение тарифов связано с несколькими факторами. Среди них — рост расходов на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения, необходимость повышения заработной платы работникам отрасли, расширение коммунальной инфраструктуры и выполнение инвестиционных обязательств по её модернизации.

Почему коммунальные услуги стоят по-разному в регионах?

На стоимость коммунальных услуг влияют расходы предприятий, состояние инженерных сетей, затраты на очистку и подачу воды, производство энергии и её доставку потребителям.

В тариф на отопление входят расходы на производство, транспортировку и распределение тепловой энергии. Стоимость водоснабжения и канализации зависит от расходов на электроэнергию, оплату труда работников, ремонт сетей и модернизацию инфраструктуры.

В Комитете по регулированию естественных монополий ранее поясняли, что при формировании тарифа на воду учитываются затраты на электроэнергию, подачу воды, заработную плату и инвестиционные программы. В тарифе на водоотведение также учитываются расходы на очистку сточных вод и обновление инфраструктуры.

Таким образом, разница в стоимости коммунальных услуг обусловлена не только размером города, но и состоянием местных сетей, затратами поставщиков и необходимостью проведения ремонтных работ.

Вырастут ли тарифы до конца 2026 года?

Мораторий на повышение коммунальных тарифов завершился в конце марта 2026 года. На обсуждении 26 марта Комитет по регулированию естественных монополий заявил, что после завершения моратория тарифная политика будет проводиться поэтапно и сбалансированно.

При принятии решений предполагается учитывать как необходимость ограничения финансовой нагрузки на население, так и потребность в модернизации коммунальной инфраструктуры.

Это не означает, что тарифы во всех городах будут повышаться одновременно или на одинаковую величину. Решения принимаются отдельно по каждому виду услуг и региону. Пересмотр тарифов на воду и водоотведение в Алматы с октября — один из примеров региональных изменений.

Данные за 2026 год показывают, что расходы на коммунальные услуги в Казахстане существенно различаются в зависимости от города. В Алматы относительно высокие тарифы на отопление и вывоз мусора, в Караганде дороже обходятся водоснабжение и водоотведение, а в Астане выше стоимость содержания жилья. При этом итоговая сумма в квитанции зависит от потребления и особенностей конкретного дома.