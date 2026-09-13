Вода проникала в глубины Земли уже 3,1 млрд лет назад — ученые

Международная группа геологов обнаружила свидетельства того, что вода с поверхности Земли проникала в ее глубокие слои и могла влиять на вулканическую активность уже около 3,1 млрд лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Ученые под руководством геохимика Эрика Ванденбурга из Университета Аделаиды изучили древние вулканические породы, сохранившиеся в кратоне Пилбара в Западной Австралии. Их химический состав указывает на то, что поверхностная вода достигала глубоких слоев Земли и участвовала в процессах образования магмы, которая затем питала вулканы.

Исследователи предполагают, что в то время современная тектоника плит еще не сформировалась. Перенос воды в мантию мог происходить благодаря другому механизму — так называемой «дрипдукции». Согласно этой гипотезе, более холодные и плотные участки земной коры, насыщенные водой, погружались в горячую мантию, где высвобождали воду и способствовали образованию магмы.

Полученные данные показывают, что взаимодействие между поверхностью планеты и ее глубокими недрами началось значительно раньше, чем считалось. Этот процесс мог влиять не только на вулканическую активность, но и на формирование континентов и перераспределение химических элементов, необходимых для возникновения и развития жизни.

Ученые отмечают, что породы возрастом более 3 млрд лет встречаются крайне редко. Поэтому сохранившиеся в районе Пилбары образцы позволяют получить уникальные сведения о ранней истории Земли.