Вода проникала в глубины Земли уже 3,1 млрд лет назад — ученые
Древние вулканические породы из Австралии свидетельствуют о раннем взаимодействии поверхности планеты с ее мантией.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Международная группа геологов обнаружила свидетельства того, что вода с поверхности Земли проникала в ее глубокие слои и могла влиять на вулканическую активность уже около 3,1 млрд лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.
Ученые под руководством геохимика Эрика Ванденбурга из Университета Аделаиды изучили древние вулканические породы, сохранившиеся в кратоне Пилбара в Западной Австралии. Их химический состав указывает на то, что поверхностная вода достигала глубоких слоев Земли и участвовала в процессах образования магмы, которая затем питала вулканы.
Исследователи предполагают, что в то время современная тектоника плит еще не сформировалась. Перенос воды в мантию мог происходить благодаря другому механизму — так называемой «дрипдукции». Согласно этой гипотезе, более холодные и плотные участки земной коры, насыщенные водой, погружались в горячую мантию, где высвобождали воду и способствовали образованию магмы.
Полученные данные показывают, что взаимодействие между поверхностью планеты и ее глубокими недрами началось значительно раньше, чем считалось. Этот процесс мог влиять не только на вулканическую активность, но и на формирование континентов и перераспределение химических элементов, необходимых для возникновения и развития жизни.
Ученые отмечают, что породы возрастом более 3 млрд лет встречаются крайне редко. Поэтому сохранившиеся в районе Пилбары образцы позволяют получить уникальные сведения о ранней истории Земли.
Самое читаемое
- Геннадий Головкин избран вице-президентом Спортивной ассоциации исламской солидарности
- Токаев прибыл в Нью-Дели для участия в XVIII саммите БРИКС
- Пособие по потере работы сократят с 2027 года — Минтруда уточнило сроки
- Трамп первым поздравил Токаева с 35-летием Независимости Казахстана
- Грубо нарушили требования служебной этики: в ДП Астаны объяснили увольнение сотрудниц