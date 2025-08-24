Сразу три новостройки в микрорайоне "Береке" Костаная дали трещину - в прямом и переносном смысле. Дома №2, №11 и №14 сдали в эксплуатацию всего года назад. Тогда же заселили в новые квартиры жильцов, а уже спустя несколько месяцев начались проблемы. Пока они не могут добиться внятных ответов и переделок ни со стороны акимата, ни со стороны застройщика, хотя дома до сих пор находятся на гарантии. В проблеме разбирался корреспондент BAQ.kz.

Построены эти дома были по льготной государственной программе, это означает, что жильцы выплачивают ипотеку, но процент по ней невысокий. Однако, по словам горожан, это не повод, чтобы жить в некачественно сделанных домах.

"Нарушений масса. Отмостка выполнена с нарушениями строительных стандартов - на ней пошла большая трещина. Плитка на входной группе разрушилась за одну зиму, хотя на других домах она лежит в целости и сохранности по сей день. Водосток сделали негерметично, после дождя вода стекает прямо на людей, окна сильно продувают. Система отопления устроена таким образом, что трубы оказались на крыше, зимой они перемерзают. Поквартирные счетчики тепла работают на "обратку"", - перечислила нарушения жительница одного из домов Татьяна Кирпота.

Но самое главное - в подвале постоянно скапливается вода, появились грибок, сырость и плесень. Воду жильцы вынуждены откачивать насосами, но проблема не решается. Наблюдаются регулярные перебои с электричеством. Кроме того, из-за нехватки мощностей и строительства новых домов рядом, часто отключают электричество.

В общем нарушений оказалось так много, словно дома еще не сданы в эксплуатацию, хотя люди живут в них уже целый год. Часть из них видно по сей день - сырые подвалы, неправильно смонтированные стоки, разрушенные бордюры, недомонтированные столбы освещения. Некоторые детские карусели и вовсе просто лежат на земле. Видно, что район еще на стадии благоустройства. Тем не менее его активно заселяют, заверяя, что в Костанае большая проблема с нехваткой жилья.

"Дома построены по льготной программе. Мы осматривали их визуально в прошлом году, включая квартиры, внешне все было нормально. Что касается воды в подвалах, то это такой район - там грунтовые воды. Все об этом знают, поэтому отдел строительства должен разработать дренажную систему. Как дома принимали архстройконтроль, госэкспертиза - вопросы не к нам, а к отделу строительства, который являлся заказчиком", - сообщил заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияр Айжаров.

В отделе строительства акимата Костаная подтвердили, что заказчиками работ является их ведомство.

"По детским каруселям, тренажерам и велосипедным дорожкам можем сказать, что двор еще на стадии благоустройства, поэтому работы продолжаются. Претензии предъявлять рано. Дома находятся на гарантии застройщика, поэтому все другие недостатки он должен устранить за свой счет", - отметили в отделе строительства.

Костанай - вторая Венеция?

Застройщиком двух домов №11 и №14 в микрорайоне "Береке" является ТОО "Статус-Трейд", а застройщиком дома №2 их субподрядная организация ТОО "Экспо Транс". Все проблемы по закону должен решить генеральный подрядчик. Но, как выяснилось, он признает только малую часть недоделок, которые перечислили жители.

"Водосток, вода из которого топила людей на четвертом этаже, мы уже сделали. Осталось переделать только отмостку, все остальные проблемы жители просто раздувают. Плитку рядом с входной группой они неправильно эксплуатировали, потому что долбили на ней лед ломиком. Вода в подвалах и карусели - вообще не по нашей части, как и электрические счетчики и тепло", - комментирует ситуацию директор ТОО "Статус-Трейд" Дулат Бримжанов.

По его словам, основная проблема в том, что у этих домов нет обслуживающей организации, а за жильем нужно регулярно следить, чего не делалось целый год. Вот и появились недоделки. Директор подрядной компании указывает жильцам на то, что они даже не выкашивают траву рядом с домом, не говоря уже об остальном. Застройщик прямо заявил нам, что в данном случаем он на стороне акимата, а не жильцов.

"Благоустройство еще продолжается, проект, по сути, не сдан. Дом дал усадку за год, только сейчас нашел свое место, поэтому он у нас на гарантии три года. Все свои недоделки мы поправим, но только свои, а не те, которые произошли по вине самих жильцов", - говорит Дулат Бримжанов.

Что касается дренажной системы, которую еще не построили, но уже возвели целый жилой район, то власти, по его мнению, тоже правильно делают, что строят новые дома.

"Конечно, все знают, что в этом районе грунтовые воды, но это не означает, что там нельзя строить. Город должен расти. Венеция же в конце концов как-то существует на воде. Мы тем более можем предусмотреть отток воды, и ситуация сразу изменится", - считает застройщик домов.

Правда, какое отношение европейский город на воде, который существует уже несколько столетий и в котором все давно предусмотрено для проживания людей, имеет именно к грунтовым водам, подрядчик не уточнил. Ведь одно дело предотвращать наводнения, а другое - бороться с подземными водами, которые идут таким потоком, что подмывают дома у самого основания. И регулярные подтопления могут грозить обрушением всей конструкции.

Раньше район был предназначена для промышленных объектов

О том, что вода стоит в подвалах жильцов в отделе строительства тоже в курсе. Но тоже разводят руками, мол, это района такой. В нем очень близко расположены грунтовые воды. В связи с чем сейчас разрабатывается проект по строительству системы водоотведения.

Логика, как обычно, поражает воображение. Почему же сначала не построить дренажную систему, а потом уже выдавать разрешения на строительство домов, а уж тем более заселение людей. Нам ответили, что Костанаю нужно расширяться, а город давно растет в сторону дизельного завода. Микрорайон "Береке" появился здесь не первым, давно застроен микрорайон "Юбилейный". Там же находится известный на весь города термапарк, на крыше которого можно пользоваться горячим бассейном даже зимой, а недавно переехало здание областного суда. Это показатель того, что областной центр развивается в правильном направлении, по мнению чиновников.

Однако, строители со стажем и старожилы города давно говорят, что в советское время в этой части города не было ни одного жилого дома и не планировалась их постройка. Район был предназначена для промышленных объектов. В частности, дизельного завода, автомобильного завода и других предприятий, который работают там по сей день. Основная причина - в этом районе города, действительно, очень близко расположены грунтовые воды. Плюс район регулярно топит весной талыми водами, которые идут с расположенных выше полей. И еще он сильно продувается ветрами.

Но властей Костаная все предупреждения строителей не остановили, и она возвели в этом месте целый район с многоэтажками, магазинами и торговыми центрами. Когда у жильцов начались проблемы с подтоплениями подвалов, им прямо заявляли - в район близко в поверхности земли проходят грунтовые воды. Так заявили и владельцам квартир в трех новых домах. Но с момента застройки этого района прошло больше 10 лет, а дренажную систему по-прежнему только обещают.

Кстати, обещают с весны прошлого года и не только для конкретных трех домов, а для целых 15-ти. Ведь грунтовые воды топят, по сути, весь район Береке. Об этом стало известно в прошлом году, когда заселили первые четыре из 15-ти новостроек. Новоселы пожаловались не только на воду, сырость и плесень в подвалах, но и на комаров. Аналогичной оказалась ситуация и с застройкой другого нового микрорайона Аэропорт, где тоже в советское время не возводили дома из-за близко расположенных грунтовых вод.

Расплачиваются жильцы

В районе Береке, как выяснилось, есть еще одна большая проблема - слишком узкие улицы. Проезжая часть достигает всего 6 метров в ширину, что грозит транспортным коллапсом, ведь новый район все еще активно застраивается, в нем много молодых семей. В связи с чем в прошлом году провели даже общественные слушания, на которых решили откорректировать план детальной планировки нового района, чтобы расширить улицы с 6 метров до 9-14 метров. Планы по расширению проезжей части, которые, кстати, неминуемо приведут к вырубке деревьев, пока тоже остались на бумаге.

Как и еще один план по строительству двух новых детских садиков в этом районе на 320 мест каждый. Они необходимы этой части города из-за тотальной нехватки мест для малышей. Но в акимате города пока даже не разработали проектно-сметную документацию на строительство дошкольных учреждений. Напомним, что вместе с тем, как мы недавно писали, из района "Береке" выселили частный детский сад, не дав ему государственный заказ.

Логика местных властей продолжает удивлять, но горожанам от этого не легче. Как отметили в акимате Костаная, все планы по переустройству микрорайона "Береке" упираются в финансирование и очень большое. Только на расширение трасс требуется около 1 млрд тенге, примерно столько же на строительство детских садов. Подсчетом средств на строительство дренажной системы еще даже не занимались, потому что нет даже проектно-сметной документации. Тем не менее микрорайон растет, дома строятся, а людей заселяют в квартиры, в которых потом находят массу недоделок. В конечном итоге расплачиваются за огрехи застройщиков и властей - жильцы. Расплачиваются, как в прямом смысле, выплачивая ипотечный займ за жилье, в котором пока что не совсем комфортно жить, так и в переносном. Ведь, помимо денег, платить приходится своим временем, силами и нервами, которые уходят на то, чтобы доказывать чиновникам очевидные вещи.

Фото: Аскар Кенжетаев.