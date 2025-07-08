Водитель без прав устроил переполох после ДТП в Алматы
10 патрульных машин прибыло на подмогу
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В Алматы на перекрестке улиц Абая и Манаса произошла авария с участием двух автомобилей, которая вскоре переросла в конфликт между одним из водителей и сотрудниками полиции, передает BAQ.KZ.
Авария произошла в ночь на 8 июля, около 00:53 в Алмалинском районе. По данным Департамента полиции города Алматы, столкнулись автомобили Changan и Lexus. Виновником ДТП признан водитель Changan, который, как выяснилось, не имел водительского удостоверения.
Во время оформления материалов происшествия полицейские попросили мужчину пройти в патрульную машину. Однако, по словам очевидцев, он отказался, заявив, что готов предоставить все данные прямо на месте. Свидетели также утверждают, что водитель был трезв, вел себя спокойно и выразил готовность пройти тест на алкоголь.
Обстановка резко накалилась, когда к месту происшествия подошли друзья водителя. Предположительно, они находились в состоянии алкогольного опьянения и попытались помешать действиям сотрудников. Завязалась драка. На место были оперативно направлены дополнительные наряды. По словам свидетелей, прибыли не менее 10 патрульных машин.
Нарушители были задержаны и доставлены в управление полиции Алмалинского района.
"Полиция напоминает, что невыполнение законных требований сотрудников полиции, а тем более применение физической силы, является правонарушением и влечёт ответственность, установленную законодательством. Обеспечение правопорядка и безопасности - наша задача, и любые попытки помешать этой работе будут пресекаться", - заявили в полиции.
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