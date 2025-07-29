Около 01:30 ночи 29 июля 2025 года в Умирзаке, на автодороге возле промзоны, сотрудники полиции обратили внимание на машину марки DAV, поведение которой вызвало подозрение. Попытка водителя скрыться от законной остановки переросла в настоящую погоню, передает BAQ.KZ.

Несмотря на требование полицейских остановиться, водитель проигнорировал их и начал маневрировать с грубейшими нарушениями ПДД. Он неоднократно выезжал на встречную полосу и не реагировал на требования дорожных знаков и разметки.

При задержании выяснилось, что задержанный — местный житель Туркестанской области, официально занимающийся грузоперевозками и имеющий на руках все необходимые документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался — такая позиция автоматически приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

На водителя составили административные протоколы:

неповиновение законным требованиям полиции

нарушение маневрирования

выезд на встречную полосу

отказ от медицинского освидетельствования

игнорирование дорожных знаков/разметки

создание аварийной обстановки на дороге

Автомобиль DAV помещён на штрафстоянку, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.