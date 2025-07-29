Водитель грузовика пытался скрыться от полиции в Мангистау
Мужчина оказался в суде.
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Около 01:30 ночи 29 июля 2025 года в Умирзаке, на автодороге возле промзоны, сотрудники полиции обратили внимание на машину марки DAV, поведение которой вызвало подозрение. Попытка водителя скрыться от законной остановки переросла в настоящую погоню, передает BAQ.KZ.
Несмотря на требование полицейских остановиться, водитель проигнорировал их и начал маневрировать с грубейшими нарушениями ПДД. Он неоднократно выезжал на встречную полосу и не реагировал на требования дорожных знаков и разметки.
При задержании выяснилось, что задержанный — местный житель Туркестанской области, официально занимающийся грузоперевозками и имеющий на руках все необходимые документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался — такая позиция автоматически приравнивается к управлению в состоянии опьянения.
На водителя составили административные протоколы:
- неповиновение законным требованиям полиции
- нарушение маневрирования
- выезд на встречную полосу
- отказ от медицинского освидетельствования
- игнорирование дорожных знаков/разметки
- создание аварийной обстановки на дороге
Автомобиль DAV помещён на штрафстоянку, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
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