  • 29 Июля, 16:47

Водитель грузовика пытался скрыться от полиции в Мангистау

Мужчина оказался в суде.

Сегодня, 15:58
АВТОР
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кадр видео Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
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Фото: кадр видео

Около 01:30 ночи 29 июля 2025 года в Умирзаке, на автодороге возле промзоны, сотрудники полиции обратили внимание на машину марки DAV, поведение которой вызвало подозрение. Попытка водителя скрыться от законной остановки переросла в настоящую погоню, передает BAQ.KZ.

Несмотря на требование полицейских остановиться, водитель проигнорировал их и начал маневрировать с грубейшими нарушениями ПДД. Он неоднократно выезжал на встречную полосу и не реагировал на требования дорожных знаков и разметки.

При задержании выяснилось, что задержанный — местный житель Туркестанской области, официально занимающийся грузоперевозками и имеющий на руках все необходимые документы. Однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался — такая позиция автоматически приравнивается к управлению в состоянии опьянения.

На водителя составили административные протоколы:

  • неповиновение законным требованиям полиции
  • нарушение маневрирования
  • выезд на встречную полосу
  • отказ от медицинского освидетельствования
  • игнорирование дорожных знаков/разметки
  • создание аварийной обстановки на дороге

Автомобиль DAV помещён на штрафстоянку, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

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