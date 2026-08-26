Водитель погиб от удара током на стройке в СКО

26 Августа 2026, 21:14
АВТОР
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Qazaqstan Media 26 Августа 2026, 21:14
26 Августа 2026, 21:14
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Фото: Qazaqstan Media

В селе Бексколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области водитель машины-манипулятора погиб после контакта автокрана с высоковольтным проводом. Трагедия произошла 25 августа на территории строящегося частного дома. 38-летний водитель управлял машиной с автокраном для подъёма тяжёлых грузов. В какой-то момент стрела крана задела высоковольтный электропровод.

После этого произошёл мощный разряд. Водитель погиб на месте. Его 31-летний напарник получил термические ожоги от электрической дуги. Мужчину госпитализировали в Кызылжарскую районную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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