Водитель погиб от удара током на стройке в СКО

В селе Бексколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области водитель машины-манипулятора погиб после контакта автокрана с высоковольтным проводом. Трагедия произошла 25 августа на территории строящегося частного дома. 38-летний водитель управлял машиной с автокраном для подъёма тяжёлых грузов. В какой-то момент стрела крана задела высоковольтный электропровод.

После этого произошёл мощный разряд. Водитель погиб на месте. Его 31-летний напарник получил термические ожоги от электрической дуги. Мужчину госпитализировали в Кызылжарскую районную больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.