В Астане в рамках акции «Таза Қазақстан» ужесточили меры по выявлению и пресечению незаконного выброса строительных материалов, передает BAQ.kz со ссылкой на акимат столицы.

Сотрудники полиции зафиксировали случаи игнорирования законных требований со стороны водителей грузового транспорта.

Так, при въезде в город был остановлен грузовой автомобиль HOWO SINOTRUK под управлением 39-летнего водителя. Несмотря на требования полицейских, он продолжил движение, а затем выгрузил дресву прямо на проезжую часть, создав угрозу безопасности и повредив дорожное покрытие.

Решением суда ему назначен административный арест сроком на 18 суток.

Нарушение на объездной дороге

Еще один случай произошел ночью на объездной дороге со стороны Астраханской трассы. Для проверки были остановлены два грузовых автомобиля, однако водители отказались проходить весовой контроль.

Позже на место прибыл их руководитель - владелец транспорта, который вместо содействия дал указание выгрузить грунт на проезжую часть.

В результате таких действий был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре, а также допущено неповиновение законным требованиям полиции.

Ответственность для водителей и руководителя

Водители привлечены к ответственности за повреждение дорог и дорожных сооружений. Кроме того, они вместе с руководителем понесли ответственность за неповиновение сотрудникам полиции.

Суд назначил каждому административный арест сроком на 15 суток.

Позиция полиции

В департаменте полиции Астаны подчеркнули, что подобные нарушения будут жестко пресекаться.

Отмечается, что неповиновение законным требованиям сотрудников полиции является серьезным правонарушением и влечет строгую ответственность.

Главная цель акции «Таза Қазақстан» - формирование экологической культуры, обеспечение чистоты и порядка в городе.