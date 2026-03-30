Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк предупредил водителей об увеличении активности диких животных вблизи автодорог, передает BAQ.kz.

По данным нацпарка, сезонная миграция проходит с третьей декады марта до второй декады апреля.

В этот период животные наиболее активны в ночное и раннее утреннее время, что увеличивает риск их появления на проезжей части. Днём они, как правило, пасутся и передвигаются медленнее.

Основные маршруты миграции проходят:

между селами Жансугуров и Койлык (Сарканский филиал);

между Койлыком и Кабанбаем (Лепсинский филиал);

между селом Көлбай и городом Ушарал (Алакольский филиал).

Что важно для водителей

В связи с этим автомобилистов призывают:

снижать скорость, особенно в период с 18:00 до 07:00;

внимательно следить за дорожными знаками;

соблюдать правила дорожного движения вблизи миграционных путей.

Специалисты напоминают: в этот период на дорогах возрастает риск столкновения с дикими животными, поэтому водителям следует быть максимально осторожными.