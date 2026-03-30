Водителей предупредили об опасности на дорогах
На дорогах возрастает риск столкновения с дикими животными, поэтому водителям следует быть максимально осторожными
Сегодня 2026, 12:00
Сегодня 2026, 12:00Сегодня 2026, 12:00
Жонгар-Алатауский государственный национальный природный парк предупредил водителей об увеличении активности диких животных вблизи автодорог, передает BAQ.kz.
По данным нацпарка, сезонная миграция проходит с третьей декады марта до второй декады апреля.
В этот период животные наиболее активны в ночное и раннее утреннее время, что увеличивает риск их появления на проезжей части. Днём они, как правило, пасутся и передвигаются медленнее.
Основные маршруты миграции проходят:
- между селами Жансугуров и Койлык (Сарканский филиал);
- между Койлыком и Кабанбаем (Лепсинский филиал);
- между селом Көлбай и городом Ушарал (Алакольский филиал).
Что важно для водителей
В связи с этим автомобилистов призывают:
снижать скорость, особенно в период с 18:00 до 07:00;
внимательно следить за дорожными знаками;
соблюдать правила дорожного движения вблизи миграционных путей.
Специалисты напоминают: в этот период на дорогах возрастает риск столкновения с дикими животными, поэтому водителям следует быть максимально осторожными.
