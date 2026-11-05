Водителей предупредили об ухудшении погоды в пяти регионах
5 Ноября 2026, 09:17
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5 Ноября 2026, 09:175 Ноября 2026, 09:17
196Фото: BAQ.KZ
В нескольких регионах Казахстана ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.
Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», непогода прогнозируется в Алматинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу.
На отдельных участках автодорог осадки могут осложнить движение: покрытие станет скользким, а видимость – хуже. Особенно внимательными водителям стоит быть на трассах, где погодные условия способны меняться довольно быстро.
Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.
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