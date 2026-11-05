Водителей предупредили об ухудшении погоды в пяти регионах

В нескольких регионах Казахстана ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега.

Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», непогода прогнозируется в Алматинской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу.

На отдельных участках автодорог осадки могут осложнить движение: покрытие станет скользким, а видимость – хуже. Особенно внимательными водителям стоит быть на трассах, где погодные условия способны меняться довольно быстро.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких маневров.