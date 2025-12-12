Водители выезжают в буран: МВД просит водителей не рисковать жизнью
Министерство внутренних дел отмечает, что несмотря на неоднократные предупреждения о непогоде, некоторые водители продолжают выезжать на загородные трассы во время бурана и гололеда, передает BAQ.KZ. Это приводит к застреванию автомобилей, создаёт дополнительные риски и требует привлечения полиции для устранения последствий.
Опубликованные кадры показывают, как сотрудники МВД помогают водителям, сопровождают транспорт, подсыпают противогололедные материалы и обеспечивают безопасность на дорогах в сложных метеоусловиях.
В ведомстве подчёркивают, что все ограничения и временные перекрытия вводятся исключительно для предотвращения ДТП и сохранения жизни граждан. Водителям настоятельно рекомендуют учитывать штормовые предупреждения, воздерживаться от поездок в непогоду и строго соблюдать требования дорожной безопасности.
