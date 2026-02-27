Водительские права с истекшим сроком теперь можно заменить онлайн
В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане продолжается поэтапная трансформация государственных услуг и перевод наиболее востребованных сервисов в электронный формат, сообщает BAQ.kz.
С апреля казахстанцы смогут заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile даже после истечения срока его действия. Ранее онлайн-услуга была доступна только при наличии действующего документа, а также в случае его утраты, кражи или смены фамилии, имени или отчества. Теперь функционал расширен и охватывает случаи просроченного удостоверения.
Нововведение распространяется на все категории водительских прав. При замене удостоверения после окончания срока действия обязательным остается прохождение медицинского осмотра для допуска к управлению транспортом.
Если медосмотр пройден, сведения при подаче заявки подтягиваются автоматически из государственных информационных систем. При досрочной замене — до окончания срока действия документа — прохождение медосмотра не требуется. Срок оказания услуги составляет 60 минут.
Как подать заявку через портал eGov.kz
Пользователю необходимо:
•авторизоваться на портале и перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;
•выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;
•указать ЦОН для получения готового документа и загрузить фотографию с учетом установленных требований;
•загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
•оплатить государственную пошлину в размере 1,25 МРП (при повторной подаче можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее»);
•подписать заявку одним из доступных способов.
Как оформить замену через eGov Mobile
В мобильном приложении необходимо:
•авторизоваться и перейти в раздел «eGov Госуслуги» – «Вождение и транспорт»;
•выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;
•ознакомиться с требованиями к фотографии и загрузить файл;
•загрузить или нарисовать образец подписи и сохранить;
•выбрать отдел ЦОН для получения документа и нажать «Продолжить»;
•оплатить пошлину (1,25 МРП) либо отметить «Оплачено ранее» при повторной подаче;
•подписать заявку одним из доступных методов.
Результат оказания услуги отобразится в разделе «Уведомления» личного кабинета на портале и в разделе «Сообщения» – «История личного кабинета» в мобильном приложении. Готовое удостоверение можно получить в выбранном ЦОНе при предъявлении удостоверения личности.
Как отметил вице-министр цифрового развития и искусственного интеллекта РК Ростислав Коняшкин, в ближайшее время планируется постепенный переход к преимущественно онлайн-формату замены водительских удостоверений. Уже с апреля приоритет будет отдан электронной подаче заявок, что позволит сократить количество очных визитов в ЦОНы и минимизировать очереди. По его словам, учитывая высокий спрос на услугу, такой шаг станет логичным завершением цифровизации процесса.
При загрузке фотографии важно строго соблюдать требования к формату, разрешению и качеству изображения. Полный перечень параметров размещен в паспорте услуги на портале.
Также предусмотрена возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ был оформлен не более трех лет назад. В противном случае система предложит загрузить актуальное фото.
В ряде случаев данные пользователя могут отсутствовать в цифровых базах. Тогда система уведомит об этом, и для актуализации информации может потребоваться личное обращение в ЦОН.
Кроме того, проводится автоматическая проверка на наличие задолженностей. Если у водителя имеются неоплаченные штрафы, по которым прошло более 30 дней с момента наложения, оформить замену удостоверения будет невозможно до полного погашения долга.
С момента запуска онлайн-услуги по выдаче водительских удостоверений ею воспользовались более 60 тысяч раз по различным сценариям.
Функционал реализован совместно Комитетом государственных услуг профильного министерства, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством внутренних дел РК.
