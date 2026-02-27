В рамках объявленного Главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане продолжается поэтапная трансформация государственных услуг и перевод наиболее востребованных сервисов в электронный формат, сообщает BAQ.kz.

С апреля казахстанцы смогут заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile даже после истечения срока его действия. Ранее онлайн-услуга была доступна только при наличии действующего документа, а также в случае его утраты, кражи или смены фамилии, имени или отчества. Теперь функционал расширен и охватывает случаи просроченного удостоверения.

Нововведение распространяется на все категории водительских прав. При замене удостоверения после окончания срока действия обязательным остается прохождение медицинского осмотра для допуска к управлению транспортом.

Если медосмотр пройден, сведения при подаче заявки подтягиваются автоматически из государственных информационных систем. При досрочной замене — до окончания срока действия документа — прохождение медосмотра не требуется. Срок оказания услуги составляет 60 минут.

Как подать заявку через портал eGov.kz

Пользователю необходимо:

•авторизоваться на портале и перейти в раздел «Гражданам» – «Транспорт и коммуникации» – «Автомобильный транспорт»;

•выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;

•указать ЦОН для получения готового документа и загрузить фотографию с учетом установленных требований;

•загрузить образец подписи и указать контактный телефон;

•оплатить государственную пошлину в размере 1,25 МРП (при повторной подаче можно воспользоваться функцией «Оплачено ранее»);

•подписать заявку одним из доступных способов.

Как оформить замену через eGov Mobile

В мобильном приложении необходимо:

•авторизоваться и перейти в раздел «eGov Госуслуги» – «Вождение и транспорт»;

•выбрать услугу «Выдача водительских удостоверений»;

•ознакомиться с требованиями к фотографии и загрузить файл;

•загрузить или нарисовать образец подписи и сохранить;

•выбрать отдел ЦОН для получения документа и нажать «Продолжить»;

•оплатить пошлину (1,25 МРП) либо отметить «Оплачено ранее» при повторной подаче;

•подписать заявку одним из доступных методов.

Результат оказания услуги отобразится в разделе «Уведомления» личного кабинета на портале и в разделе «Сообщения» – «История личного кабинета» в мобильном приложении. Готовое удостоверение можно получить в выбранном ЦОНе при предъявлении удостоверения личности.

Как отметил вице-министр цифрового развития и искусственного интеллекта РК Ростислав Коняшкин, в ближайшее время планируется постепенный переход к преимущественно онлайн-формату замены водительских удостоверений. Уже с апреля приоритет будет отдан электронной подаче заявок, что позволит сократить количество очных визитов в ЦОНы и минимизировать очереди. По его словам, учитывая высокий спрос на услугу, такой шаг станет логичным завершением цифровизации процесса.

При загрузке фотографии важно строго соблюдать требования к формату, разрешению и качеству изображения. Полный перечень параметров размещен в паспорте услуги на портале.

Также предусмотрена возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта, если документ был оформлен не более трех лет назад. В противном случае система предложит загрузить актуальное фото.

В ряде случаев данные пользователя могут отсутствовать в цифровых базах. Тогда система уведомит об этом, и для актуализации информации может потребоваться личное обращение в ЦОН.

Кроме того, проводится автоматическая проверка на наличие задолженностей. Если у водителя имеются неоплаченные штрафы, по которым прошло более 30 дней с момента наложения, оформить замену удостоверения будет невозможно до полного погашения долга.

С момента запуска онлайн-услуги по выдаче водительских удостоверений ею воспользовались более 60 тысяч раз по различным сценариям.

Функционал реализован совместно Комитетом государственных услуг профильного министерства, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством внутренних дел РК.