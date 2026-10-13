Водителя inDrive арестовали на 10 суток за приставания к пассажирке в Астане

В Астане водителя такси inDrive привлекли к административной ответственности за навязчивые предложения интимного характера пассажирке. Суд назначил ему 10 суток административного ареста, передает BAQ.KZ со ссылкой на Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям столицы.

Инцидент произошел 11 октября около 07:00. По материалам дела, водитель К. во время поездки приставал к пассажирке и делал ей предложения интимного характера. Суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП.

Вину мужчины подтвердили протокол об административном правонарушении, его признательные объяснения, рапорт сотрудника полиции и показания потерпевшей.

Суд учел, что мужчина признал вину и ранее подобных правонарушений не совершал. Отягчающих обстоятельств не установили.

По этой статье предусмотрены штраф в размере 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.

С учетом характера правонарушения и навязчивых предложений интимного характера в адрес пассажирки суд назначил водителю 10 суток административного ареста.