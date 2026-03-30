Водные ресурсы и Арал: о чем договорились в Астане
В Астане обсудили будущее Международного фонда спасения Арала и новые подходы к управлению водными ресурсами.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с членами правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), председательство в котором республика завершает в этом году, передает BAQ.kz.
Во встрече приняли участие представители стран Центральной Азии, включая Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан, а также руководство фонда и профильных ведомств Казахстана.
Основное внимание было уделено вопросам дальнейшего развития регионального сотрудничества в водной сфере, повышению эффективности работы фонда и подготовке к заседанию Совета глав государств - учредителей МФСА, которое состоится 22 апреля в Астане.
Бектенов подчеркнул, что вопросы спасения Аральского моря и устойчивого управления трансграничными водными ресурсами остаются в числе приоритетов государственной политики.
Отдельный акцент был сделан на цифровизации водного учета.
"Речь идет о поэтапном внедрении единой автоматизированной системы учета, мониторинга и распределения водных ресурсов в бассейнах рек Сырдарья и Амударья. Уверен, что цифровизация и учет обеспечат прозрачность водопользования. Наличие достоверных данных и совместный мониторинг являются основой доверия между государствами и позволяют повысить эффективность управления водными ресурсами", - отметил Олжас Бектенов.
Также Казахстан выступает за разработку Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Документ должен закрепить принципы рационального использования воды, предотвращения трансграничного ущерба и развития обмена гидрологической информацией.
В ходе встречи также была отмечена инициатива Президента Касым-Жомарт Токаев о создании Международной водной организации в структуре ООН для решения глобальных водных проблем.
Кроме того, участники обсудили необходимость совершенствования организационной структуры МФСА и укрепления координации между его институтами.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, развитию водной дипломатии и совместному поиску решений, направленных на устойчивое управление водными ресурсами и улучшение экологической ситуации в бассейне Аральского моря.
