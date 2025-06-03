Водоканал Жамбылской области опроверг слухи о ядовитой воде
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В социальных сетях и мессенджерах распространилась ложная информация о том, что в питьевую воду Жамбылской области якобы попали ядовитые вещества, и употребление воды запрещено, передает BAQ.KZ.
Городское коммунальное предприятие "Жамбыл Су" официально опровергло эти сообщения.
В ведомстве заявили, что в системе водоснабжения не было никаких аварий или загрязнений. Работа водопроводной системы продолжается в штатном режиме, а качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным нормам и требованиям.
"Призываем жителей региона не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам. Распространение недостоверных данных может привести к необоснованной панике", — подчеркнули в водоканале.
Горожан также призвали быть внимательными и не распространять слухи, а в случае возникновения вопросов обращаться к официальным каналам водоканала.
Таким образом, питьевая вода в Жамбылской области остается безопасной и пригодной для использования.
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