В социальных сетях и мессенджерах распространилась ложная информация о том, что в питьевую воду Жамбылской области якобы попали ядовитые вещества, и употребление воды запрещено, передает BAQ.KZ.

Городское коммунальное предприятие "Жамбыл Су" официально опровергло эти сообщения.

В ведомстве заявили, что в системе водоснабжения не было никаких аварий или загрязнений. Работа водопроводной системы продолжается в штатном режиме, а качество питьевой воды проверяется ежедневно и полностью соответствует санитарным нормам и требованиям.

"Призываем жителей региона не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам. Распространение недостоверных данных может привести к необоснованной панике", — подчеркнули в водоканале.

Горожан также призвали быть внимательными и не распространять слухи, а в случае возникновения вопросов обращаться к официальным каналам водоканала.

Таким образом, питьевая вода в Жамбылской области остается безопасной и пригодной для использования.