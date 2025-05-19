Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область сообщил об ужесточении контроля за использованием поливной воды и новых мерах по ликвидации так называемого "теневого рынка" воды, передаёт BAQ.KZ.

Согласно заявлению министра, отныне филиалы РГП "Казводхоз" подают воду исключительно тем крестьянским хозяйствам, которые заключили официальные договоры. Незаконный забор воды будет полностью пресекаться. Этот вопрос также нашёл отражение в новом Водном кодексе, который вступает в силу с 10 июня 2025 года. Документ предусматривает ужесточение ответственности за нарушения водного законодательства.

"По поручению Президента наше министерство приняло важные меры для упорядочения водопользования. Подключение к водоснабжению возможно только по договору. Это повысит прозрачность и обеспечит равный доступ к ресурсу для всех аграриев", — подчеркнул министр Нуржан Нуржигитов.

На фоне дефицита осадков поливной сезон в регионе начался раньше обычного, а потребность в воде увеличилась почти вдвое. В настоящее время для орошения полей Кызылординской области из Шардаринского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду.

Также министр отметил положительный эффект от внедрения лазерного выравнивания полей. В этом году около 60 тысяч гектаров были обработаны с применением данной технологии, что позволяет значительно сократить расход воды и повысить урожайность. Для поддержки аграриев размер субсидий на приобретение лазерных планировщиков увеличен с 25% до 50%, а ограничения по минимальной посевной площади были отменены.

Эти меры направлены на устойчивое управление водными ресурсами и повышение эффективности сельского хозяйства в условиях изменяющегося климата.