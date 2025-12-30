Военное крыло ХАМАС подтвердило гибель своего лидера
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам" в понедельник заявило о гибели своего официального представителя Абу Обейды в ходе израильского наступления на сектор Газа, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Об этом было объявлено во время телевизионной пресс-конференции новым официальным представителем движения. Он выступил в той же форме, что и его предшественник, и принял тот же псевдоним — Абу Обейда.
По его словам, погибший носил имя Хузайфа Самир аль-Кахлут и также был известен как Абу Ибрагим. Представитель подтвердил, что он был убит в ходе боевых действий.
Новый официальный представитель заявил, что Абу Обейда "оставался связанным со своим народом в самые мрачные времена". Он также сообщил о гибели нескольких других лидеров движения, включая бывшего главу военного крыла ХАМАС Мохаммед Синвар.
