Депутат Мажилиса Парламента РК Бактыкожа Измухамбетов встретился с личным составом дивизиона береговой охраны Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Атырауской области, передает BAQ.KZ.

Во встрече также приняли участие депутат Мажилиса Абзал Куспан, председатель областного совета ветеранов Мурат Утешов, председатель областного филиала партии "AMANAT" Абдолла Идресов и депутат областного маслихата Женис Абилкарес.

В ходе встречи обсуждалось материально-техническое состояние подразделения, несущего службу по охране государственной границы. В частности, выяснилось, что административно-бытовое здание береговой охраны является бывшим зданием детского сада 1980 года постройки и, согласно техническому заключению, находится в аварийном состоянии. Ремонтные работы не проводились с момента ввода здания в эксплуатацию, а в дождливые дни протекает крыша, вследствие чего объект пришел в непригодное для использования состояние.

"Глава государства в недавнем интервью газете "Turkistan" отметил, что повышение престижа военной службы и укрепление обороноспособности страны являются одними из ключевых приоритетов государства. Как подчеркнул Президент, "быть солдатом – это значит получить новые возможности для самореализации". Защита Отечества – священный долг каждого гражданина нашей страны. Обеспечение безопасности государства, целостности страны и земли – наша общая задача. Поэтому молодежь должна проходить качественную военную подготовку. Мы уделяем этому особое внимание. Вопросы дисциплины в армии находятся под строгим контролем. Социальное положение военнослужащих также не остается без внимания", – обратился Бактыкожа Измухамбетов к военослужащим.

Отметим, что в 2024 году депутат уже проводил встречу с коллективом данного учреждения, в ходе которой поднимался ряд проблемных вопросов. В результате была модернизирована и заново построена автомобильная стоянка дивизиона. В текущем году планируется начало ремонтных работ общей стоимостью 17 млн тенге.

В ходе встречи командир дивизиона береговой охраны Департамента Пограничной службы КНБ по Атырауской области Фархад Мирманов проинформировал о проектах, реализуемых в подразделении, а также остановился на проблемных вопросах, требующих решения.

В свою очередь Бактыкожа Измухамбетов отметил, что для решения поднятых вопросов будет проведена соответствующая работа совместно с уполномоченными государственными органами.