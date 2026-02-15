Военнослужащие МЧС прибыли в Жамбылскую область для снижения рисков подтопления
Вчера 2026, 14:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера 2026, 14:34Вчера 2026, 14:34
16Фото: МЧС РК
Сегодня в Жамбылскую область прибыло подразделение воинской части №28237 (п. Узынагаш) для проведения превентивных мероприятий в период повышенного риска паводков, передает BAQ.KZ.
Личный состав размещен в сельском округе Жанатурмыс. Военнослужащие будут выполнять работы по снижению рисков подтопления, обеспечению безопасности населения и подготовке инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям.
Всего задействовано 25 военнослужащих и 2 единицы техники.
Самое читаемое
- Михаил Шайдоров получил рекордное вознаграждение за олимпийское золото
- В Казахстане задумались об отмене СОР и СОЧ: почему учителя говорят "достаточно"
- Чемпион — чемпиону: Нэйтан Чен обратился к Михаилу Шайдорову
- "Мишабай, брат!": Димаш Кудайберген подарил Олимпийскому чемпиону железного коня
- В Астану прибыл казахстанский спортсмен, прославившийся в Японии