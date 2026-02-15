Военнослужащие МЧС прибыли в Жамбылскую область для снижения рисков подтопления

Вчера 2026, 14:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Вчера 2026, 14:34
Вчера 2026, 14:34
16
Фото: МЧС РК

Сегодня в Жамбылскую область прибыло подразделение воинской части №28237 (п. Узынагаш) для проведения превентивных мероприятий в период повышенного риска паводков, передает BAQ.KZ.

Личный состав размещен в сельском округе Жанатурмыс. Военнослужащие будут выполнять работы по снижению рисков подтопления, обеспечению безопасности населения и подготовке инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям.

Всего задействовано 25 военнослужащих и 2 единицы техники.

Самое читаемое

Наверх