Сегодня в Жамбылскую область прибыло подразделение воинской части №28237 (п. Узынагаш) для проведения превентивных мероприятий в период повышенного риска паводков, передает BAQ.KZ.

Личный состав размещен в сельском округе Жанатурмыс. Военнослужащие будут выполнять работы по снижению рисков подтопления, обеспечению безопасности населения и подготовке инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям.

Всего задействовано 25 военнослужащих и 2 единицы техники.