Свыше 120 тысяч военнослужащих и членов их семей приняли участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней, состоявшихся 29 ноября 2026 года.

Для организации голосования в гарнизонах страны были открыты 24 закрытых избирательных участка. На них проголосовали солдаты срочной службы, курсанты военных учебных заведений и откомандированные военнослужащие. Офицеры, военнослужащие по контракту и гражданский персонал Вооруженных сил воспользовались возможностью проголосовать по месту жительства.

Таким образом, для всех категорий личного состава были созданы необходимые условия для реализации конституционного права на участие в выборах.