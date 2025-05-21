Министерство обороны Республики Казахстан внесло изменения в правила организации продовольственного обеспечения военнослужащих, передает BAQ.KZ. Нововведения закреплены в приказе МО РК от 10 мая 2025 года №543 и касаются порядка зачисления на питание, а также документов, подтверждающих обеспечение пайком или компенсацией.

Согласно обновлённым правилам, основанием для зачисления на продовольственное довольствие являются:

– приказ командира воинской части,

– предписание, командировочное удостоверение или отпускной билет (для военнослужащих срочной службы).

Для военнослужащих срочной службы, увольняемых в запас, информация об обеспечении продовольствием обязательно указывается в предписании.

Это гарантирует непрерывность довольствия в период перемещений и переходов между частями.

Если военнослужащий покидает воинскую часть, выписка из приказа подтверждает, до какого числа и по каким нормам пайка он был обеспечен - как в натуральной форме, так и через денежную компенсацию.

В случае прибытия военнослужащего в новую воинскую часть без выписки из приказа, зачисление на питание осуществляется на основании приказа командира, но только после подачи военнослужащим рапорта, где он должен указать, до какого числа и в какой форме получал питание ранее (рацион, пайки или компенсация).

Обновлённый порядок направлен на улучшение учета и прозрачности системы продовольственного обеспечения, а также на исключение перебоев в довольствии личного состава в процессе службы и перемещений. Минобороны подчеркивает, что эти меры также способствуют улучшению логистики и повышению социальной защищенности военнослужащих.