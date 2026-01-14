13 января 2026 года на учебном полигоне воинской части 5571 произошёл инцидент с огнестрельным ранением, передаёт BAQ.KZ.

Во время учебных стрельб рядовой срочной службы 2–2025 Г. выстрелил в себя в левую ногу из автомата АК-74, допустив касательное ранение.

"На месте происшествия военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он в экстренном порядке госпитализирован в городскую больницу г. Конаева. Состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - сообщили в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По факту инцидента проводится служебное расследование.