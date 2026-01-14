Военнослужащий Нацгвардии выстрелил в себя на полигоне под Алматы
Сегодня, 04:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:25Сегодня, 04:25
110Фото: gov.kz
13 января 2026 года на учебном полигоне воинской части 5571 произошёл инцидент с огнестрельным ранением, передаёт BAQ.KZ.
Во время учебных стрельб рядовой срочной службы 2–2025 Г. выстрелил в себя в левую ногу из автомата АК-74, допустив касательное ранение.
"На месте происшествия военнослужащему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего он в экстренном порядке госпитализирован в городскую больницу г. Конаева. Состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - сообщили в пресс-службе Регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По факту инцидента проводится служебное расследование.
Самое читаемое
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- 14 января школьников Астаны переводят на дистанционное обучение
- Убийство семьи в Атырауской области: в международный розыск объявлена дочь погибших
- ИПН отменяют для части граждан: какие доходы больше не облагаются налогом в Казахстане