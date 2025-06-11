Поздно вечером 10 июня в городе Семей военнослужащий Вооруженных сил Казахстана, электрик комендантского взвода рядовой Кызыр Мухаметжанов, проявил мужество, спасая женщину из горящего дома, передает BAQ.KZ.

По пути в магазин он заметил пожар в одном из частных домов. Услышав крики изнутри, не раздумывая, перемахнул через забор, разбил окно и проник в охваченную дымом комнату. Сориентировавшись по голосу, рядовой Мухаметжанов нашёл женщину и вынес её на руках из горящего здания.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где сейчас проходит лечение. Благодаря своевременным действиям военнослужащего трагедии удалось избежать.

"Это не героизм — это человеческий долг. Я просто сделал то, что должен был", — скромно говорит Кызыр Мухаметжанов, отец двоих детей и контрактник с более чем 10-летним стажем службы.

Своим поступком он подтвердил: армейская выучка, решительность и готовность прийти на помощь — это не только профессиональные качества, но и черты настоящего гражданина.