Военнослужащий спас женщину из огня в Семее по дороге в магазин
Военный вынес женщину из горящего дома.
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Поздно вечером 10 июня в городе Семей военнослужащий Вооруженных сил Казахстана, электрик комендантского взвода рядовой Кызыр Мухаметжанов, проявил мужество, спасая женщину из горящего дома, передает BAQ.KZ.
По пути в магазин он заметил пожар в одном из частных домов. Услышав крики изнутри, не раздумывая, перемахнул через забор, разбил окно и проник в охваченную дымом комнату. Сориентировавшись по голосу, рядовой Мухаметжанов нашёл женщину и вынес её на руках из горящего здания.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где сейчас проходит лечение. Благодаря своевременным действиям военнослужащего трагедии удалось избежать.
"Это не героизм — это человеческий долг. Я просто сделал то, что должен был", — скромно говорит Кызыр Мухаметжанов, отец двоих детей и контрактник с более чем 10-летним стажем службы.
Своим поступком он подтвердил: армейская выучка, решительность и готовность прийти на помощь — это не только профессиональные качества, но и черты настоящего гражданина.
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