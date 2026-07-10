Военные Казахстана громко заявили о себе на чемпионате СНГ
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Сборная Вооруженных сил Казахстана заняла второе общекомандное место на Чемпионате Содружества Независимых Государств по армейскому рукопашному бою, который прошел в России, передает BAQ.KZ.
В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены в составе сборных команд вооруженных сил стран СНГ.
По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняла сборная Вооруженных сил России, второе – Вооруженные силы Казахстана, третье – сборная Беларуси. Далее расположились команды Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Шесть медалей для сборной Казахстана
Казахстанские военнослужащие завоевали шесть наград – три золотые, одну серебряную и две бронзовые.
Чемпионами СНГ стали:
- рядовой Мухит Касымбай (до 65 кг);
- лейтенант Ержан Олжас (до 70 кг);
- майор Вадим Федосеев (до 75 кг).
Серебряную медаль в весовой категории до 80 кг завоевал ефрейтор Дархан Дабылбек.
Бронзовыми призерами стали сержант Доскали Аширов (до 85 кг) и сержант Еламан Куатов (свыше 85 кг).
Военных спортсменов поздравили с успехом
Председатель Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Казахстана полковник Арман Абеуов поздравил сборную с успешным выступлением.
«Поздравляю сборную Вооруженных Сил Республики Казахстан с достойным выступлением на Чемпионате СНГ по армейскому рукопашному бою. Второе общекомандное место среди сильнейших команд Содружества и шесть завоеванных медалей являются убедительным свидетельством высокого уровня подготовки наших военнослужащих, их профессионализма, мужества и силы духа. Вы достойно представили Вооруженные Силы Казахстана на международной арене», – отметил Арман Абеуов.
В Министерстве обороны подчеркнули, что успешное выступление сборной подтвердило высокий уровень подготовки казахстанских военных спортсменов и эффективность действующей системы их обучения.
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