В Министерстве обороны состоялась встреча главы ведомства генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова с председателем правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимовой, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили вопросы обеспечения военнослужащих жильем и возобновления программы льготного ипотечного кредитования "Әскери баспана".

Министр отметил, что социальное благополучие личного состава — один из приоритетов работы оборонного ведомства. Он поблагодарил руководство банка за оперативное решение технических вопросов, связанных с работой мобильного приложения "Отбасы банка", и выразил надежду на скорейшее восстановление его функционала.

Даурен Косанов также обратил внимание на новые требования, размещённые на сайте Baspana.kz, которые, по его словам, создают дополнительные трудности для военнослужащих при оформлении арендного жилья.

Отдельным пунктом встречи стало обсуждение возобновления программы "Әскери баспана". Глава Минобороны предложил рассмотреть возможность снижения первоначального взноса и процентной ставки по военной ипотеке.

"Для военнослужащих важно иметь реальный доступ к льготным ипотечным займам. Сейчас таких условий нет, а рост цен на жильё делает накопление первоначального взноса практически невозможным", — подчеркнул Даурен Косанов.

По словам министра, благодаря существующим механизмам жилищных выплат и программам ипотечного кредитования, включая "Әскери баспана", более 15 тысяч семей военнослужащих уже улучшили свои жилищные условия.

Косанов также предложил вернуть возможность покупать жильё на вторичном рынке, отметив, что многие военные предпочитают квартиры с ремонтом и развитой инфраструктурой рядом с местом службы.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить совместную работу по решению жилищных вопросов военнослужащих и развитию доступных ипотечных инструментов.