Военных в Казахстане будут готовить с учетом опыта современных конфликтов

В военных учебных заведениях Казахстана меняют акцент в подготовке будущих офицеров. Больше времени хотят отдавать практическим занятиям, работе с вооружением, командно-штабным тренировкам и моделированию боевых ситуаций, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

Новый подход на старте учебного года обозначил исполняющий обязанности министра обороны Даурен Косанов. По его словам, программа должна учитывать опыт современных вооруженных конфликтов и готовить офицеров к решениям в реальной обстановке.

Основу подготовки должны составлять практические занятия, работа с вооружением и военной техникой, командно-штабные тренировки и моделирование боевых ситуаций. Наша задача - подготовить офицера нового поколения: профессионального, технологически грамотного и инициативного, способного быстро оценивать обстановку, принимать обоснованные решения и нести за них ответственность, - сказал он.

Беспилотники, робототехника и ИИ

Отдельный блок подготовки свяжут с беспилотными системами, робототехникой, цифровыми технологиями и авиационным обеспечением. В Минобороны считают, что эти направления должны занимать больше места в военном образовании.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание важно уделять созданию и развитию новых специальностей и направлений подготовки специалистов в сфере беспилотных систем, робототехники, цифровых технологий и авиационного обеспечения, - отметил Косанов.

ИИ хотят шире включать и в сам учебный процесс. Речь идет о цифровых платформах, электронных тренажерах, виртуальных лабораториях и симуляторах.

При этом в ведомстве отдельно оговорили, что решение в конечном счете остается за человеком.

Цифровизация должна освобождать преподавателя от лишней нагрузки и одновременно повышать качество обучения. Искусственный интеллект важно использовать грамотно и ответственно, сохраняя академическую честность, обеспечивая защиту информации и, главное, сохраняя ответственность человека за принятое решение, - добавил он.

Меньше бумаги и больше пользы для войск

Еще одна задача касается самих преподавателей. В военных вузах хотят сократить бумажную отчетность и непрофильную нагрузку. Для этого развивают систему Askeri Ziyat как единую цифровую среду обучения.

Отдельные требования предъявят к военной науке. Исследования должны быть связаны с реальными потребностями войск, проходить испытания и затем доходить до практики, а не оставаться на бумаге.

Параллельно будут жестче смотреть на отбор будущих офицеров, дисциплину, лидерские качества и готовность принимать решения в сложной обстановке.

По итогам совещания руководство военных учебных заведений получило задачи на новый учебный год.