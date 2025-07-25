В социальных сетях появилась информация о пропаже военного вертолёта EC-145 на территории Алматинской области, передает BAQ.KZ.

На борту находились три члена экипажа.

"25 июля 2025 года военный вертолёт EC-145, взлетевший из населённого пункта Луговой, пропал без вести. По предварительной информации, на борту находилось три члена экипажа", — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Пресс-служба Минобороны подтвердила информацию.