  • 25 Июля, 15:49

Военный вертолёт пропал с радаров в Алматинской области

На борту находились три члена экипажа.

Сегодня, 15:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
архив, пресс-служба Минобороны РК Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
149
Фото: архив, пресс-служба Минобороны РК

В социальных сетях появилась информация о пропаже военного вертолёта EC-145 на территории Алматинской области, передает BAQ.KZ.

На борту находились три члена экипажа.

"25 июля 2025 года военный вертолёт EC-145, взлетевший из населённого пункта Луговой, пропал без вести. По предварительной информации, на борту находилось три члена экипажа", — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Пресс-служба Минобороны подтвердила информацию.

"Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям. По поручению Министра обороны Республики Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления", - говорится в сообщении ведомства.

Самое читаемое

Наверх