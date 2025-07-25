Военный вертолёт пропал с радаров в Алматинской области
На борту находились три члена экипажа.
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В социальных сетях появилась информация о пропаже военного вертолёта EC-145 на территории Алматинской области, передает BAQ.KZ.
На борту находились три члена экипажа.
"25 июля 2025 года военный вертолёт EC-145, взлетевший из населённого пункта Луговой, пропал без вести. По предварительной информации, на борту находилось три члена экипажа", — говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.
Пресс-служба Минобороны подтвердила информацию.
"Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям. По поручению Министра обороны Республики Казахстан на место вылетела специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Дополнительная информация будет предоставляться по мере поступления", - говорится в сообщении ведомства.
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