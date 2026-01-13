Журнал Vogue включил Казахстан в топ-14 лучших турнаправлений 2025 года
Сегодня, 15:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
99Фото: BAQ.KZ – архив
Редактора международного издания Vogue включили Казахстан в список 14 лучших мест мира в 2025 году, передает BAQ.KZ.
В ежегодной подборке The 14 Best Places Vogue Editors Visited in 2025 команда издания подвела итоги путешествий за год и отметила направления, которые произвели на них наибольшее впечатление, сообщили в нацкомпании Kazakh Tourism. Казахстан выделяется сочетанием природных ландшафтов, аутентичной культуры и городской среды. В эту же подборку также вошла соседняя страна - Кыргызстан.
– Этой осенью я наконец отправилась в направление, которое больше года не давало мне покоя в ленте Reels. Тридцать часов в пути и две пересадки спустя я приземлился в Алматы, Казахстан - месте, которое редко попадает в чьи-либо списки лучших мест, хотя и заслуживает этого, – отмечается в материале.
Внимание редакторов привлекли контрасты Алматы: архитектура и современные городские пространства, живописные пейзажи гор Заилийского Алатау, национальная кухня.
Самое читаемое
- Авто мечты откладываются: автолизинг оказался слишком дорогим для казахстанцев
- В отдаленном селе Кызылординской области открылась школа на 150 мест
- "Едет почти бесшумно": как жители Астаны реагируют на тестовый запуск LRT
- Убийство 21-летней девушки в Шымкенте: подозреваемый был знаком с погибшей
- Плакал и снимал на видео: конфликт со студентом из Индии в Шымкенте попал в Сеть