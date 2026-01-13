Редактора международного издания Vogue включили Казахстан в список 14 лучших мест мира в 2025 году, передает BAQ.KZ.

В ежегодной подборке The 14 Best Places Vogue Editors Visited in 2025 команда издания подвела итоги путешествий за год и отметила направления, которые произвели на них наибольшее впечатление, сообщили в нацкомпании Kazakh Tourism. Казахстан выделяется сочетанием природных ландшафтов, аутентичной культуры и городской среды. В эту же подборку также вошла соседняя страна - Кыргызстан.

– Этой осенью я наконец отправилась в направление, которое больше года не давало мне покоя в ленте Reels. Тридцать часов в пути и две пересадки спустя я приземлился в Алматы, Казахстан - месте, которое редко попадает в чьи-либо списки лучших мест, хотя и заслуживает этого, – отмечается в материале.

Внимание редакторов привлекли контрасты Алматы: архитектура и современные городские пространства, живописные пейзажи гор Заилийского Алатау, национальная кухня.