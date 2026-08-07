Вокруг Катон-Карагая и Маркаколя разгорелись споры из-за развития туризма

В Казахстане вновь разгораются споры о будущем особо охраняемых природных территорий. На этот раз поводом для обсуждения стали Катон-Карагай и Маркаколь, где на фоне растущего туристического потока все чаще звучат предложения о развитии инфраструктуры. Одни считают это шансом для экономики региона, другие опасаются, что природа может потерять свою уникальность, пишет «Казахстанская правда».

Как отмечает издание, подобные дискуссии уже возникали вокруг Бозжыры и Кок-Жайляу. Сторонники сохранения природных территорий выступают против масштабного строительства, опасаясь роста количества туристов, мусора и утраты атмосферы дикой природы.

Поводом для новой волны обсуждений стали крупные мероприятия, прошедшие в Восточно-Казахстанской области. Фестиваль тюркской культуры в Катон-Карагайском районе собрал около 50 тысяч человек, а первый фестиваль на Маркаколе посетили более трех тысяч туристов. По данным издания, это сопоставимо с количеством посетителей, которых Маркакольский заповедник принял за весь 2025 год.

После мероприятий в социальных сетях появились публикации о мусоре, нагрузке на экосистему и необходимости ограничить дальнейшее развитие туристической инфраструктуры.

Вместе с тем автор публикации считает, что развитие туризма может стать стимулом для экономики региона. В материале отмечается, что современные дороги, строительство аэропортов и приход инвесторов создают предпосылки для появления новых туристических проектов, а при соблюдении экологических требований развитие инфраструктуры не обязательно означает ущерб для природы.

По информации «Казахстанской правды», в регионе уже обсуждаются проекты всесезонных курортов, которые могли бы привлечь как казахстанских, так и иностранных туристов. При этом все инициативы должны проходить экологическую экспертизу и согласование с природоохранными органами.

Таким образом, дискуссия вокруг Катон-Карагая и Маркаколя вновь свелась к главному вопросу: как развивать туризм, сохранив при этом уникальные природные территории.