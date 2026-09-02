Вокзал 1905 года обновили в Актюбинской области

В Актюбинской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Жем. Здание было построено еще в 1905 году и эксплуатируется уже более 120 лет, передает BAQ.KZ.

Работы провели в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

После реконструкции площадь одноэтажного здания увеличилась с 387,5 до 421,2 квадратного метра. Специалисты обновили фасад и внутренние помещения, инженерные системы и объекты инфраструктуры.

Фасад облицевали фиброцементными панелями, внутри провели отделочные работы, установили подвесные потолки и заменили напольные покрытия. Основная часть использованных при реконструкции строительных материалов произведена в Казахстане.

При этом при модернизации стремились сохранить историческую значимость здания, одновременно адаптировав его к современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Сегодня вокзал станции Жем в среднем обслуживает около 332 пассажиров в сутки. Через станцию проходят 24 пассажирских поезда. Они связывают Жем с Актобе, Астаной, Алматы, Карагандой, Таразом, Шу, Туркестаном, Шымкентом, Кызылордой и Казалы.

Кроме внутренних маршрутов, через станцию следуют поезда международного сообщения в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.