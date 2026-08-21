В Мангистауской области продолжается масштабная реконструкция железнодорожного вокзала «Мангистау». На сегодняшний день готовность объекта достигла 85%.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау» в Мунайлинском районе.

Главе региона доложили о темпах реализации проекта, текущем уровне готовности объекта и сроках завершения реконструкции.

После обновления на месте действующего вокзала появится современный пассажирский комплекс, соответствующий требованиям безопасности, комфорта и качества обслуживания.

Площадь здания увеличится более чем в 11 раз – с 763,7 до 8 899 квадратных метров.

Какие условия создадут для пассажиров

В новом вокзале предусмотрены просторные залы ожидания, билетные кассы, зоны обслуживания пассажиров, а также комната матери и ребенка.

Отдельное внимание уделяется созданию безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями.

Также на объекте устанавливаются лифты, эскалаторы и траволаторы.

Какие работы ведутся сейчас

В настоящее время на объекте выполняются кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы.

Параллельно прокладываются системы вентиляции, внутреннего и наружного водоснабжения и канализации, электроснабжения и кабельных сетей.

Продолжается монтаж систем контрольно-пропускного режима, охранной сигнализации и связи.

В строительных работах задействованы 192 человека и 16 единиц специальной техники.

Когда завершат реконструкцию

Ввод обновленного железнодорожного вокзала «Мангистау» в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2026 года.

Аким области Нурдаулет Килыбай поручил сохранить темпы работ, обеспечить строгий контроль качества и завершить проект в установленные сроки.

«Новый вокзал должен соответствовать современным требованиям, обеспечивать безопасность, доступность, комфорт и качественное обслуживание жителей и гостей Мангистау», – отметил глава региона.

Какие вокзалы обновляют в области

Реконструкция вокзала «Мангистау» проводится в рамках масштабной работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана.

В Мангистауской области уже обновлен и введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал «Шетпе». Одновременно продолжаются работы на вокзалах «Мангистау» и «Бейнеу».

Ожидается, что обновление железнодорожной инфраструктуры повысит качество пассажирского обслуживания, создаст более современные и доступные условия для населения и укрепит транспортно-логистический потенциал региона.