Вокзал «Мангистау» готов на 85%: когда завершат реконструкцию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мангистауской области продолжается масштабная реконструкция железнодорожного вокзала «Мангистау». На сегодняшний день готовность объекта достигла 85%.
Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомился с ходом строительных работ на железнодорожном вокзале «Мангистау» в Мунайлинском районе.
Главе региона доложили о темпах реализации проекта, текущем уровне готовности объекта и сроках завершения реконструкции.
После обновления на месте действующего вокзала появится современный пассажирский комплекс, соответствующий требованиям безопасности, комфорта и качества обслуживания.
Площадь здания увеличится более чем в 11 раз – с 763,7 до 8 899 квадратных метров.
Какие условия создадут для пассажиров
В новом вокзале предусмотрены просторные залы ожидания, билетные кассы, зоны обслуживания пассажиров, а также комната матери и ребенка.
Отдельное внимание уделяется созданию безбарьерной среды для граждан с особыми потребностями.
Также на объекте устанавливаются лифты, эскалаторы и траволаторы.
Какие работы ведутся сейчас
В настоящее время на объекте выполняются кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы.
Параллельно прокладываются системы вентиляции, внутреннего и наружного водоснабжения и канализации, электроснабжения и кабельных сетей.
Продолжается монтаж систем контрольно-пропускного режима, охранной сигнализации и связи.
В строительных работах задействованы 192 человека и 16 единиц специальной техники.
Когда завершат реконструкцию
Ввод обновленного железнодорожного вокзала «Мангистау» в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2026 года.
Аким области Нурдаулет Килыбай поручил сохранить темпы работ, обеспечить строгий контроль качества и завершить проект в установленные сроки.
«Новый вокзал должен соответствовать современным требованиям, обеспечивать безопасность, доступность, комфорт и качественное обслуживание жителей и гостей Мангистау», – отметил глава региона.
Какие вокзалы обновляют в области
Реконструкция вокзала «Мангистау» проводится в рамках масштабной работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана.
В Мангистауской области уже обновлен и введен в эксплуатацию железнодорожный вокзал «Шетпе». Одновременно продолжаются работы на вокзалах «Мангистау» и «Бейнеу».
Ожидается, что обновление железнодорожной инфраструктуры повысит качество пассажирского обслуживания, создаст более современные и доступные условия для населения и укрепит транспортно-логистический потенциал региона.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 21 августа
- «Думал, что это шутка»: муж Улданы Мырзуан рассказал в суде о событиях того дня
- Новый eGov раскритиковали сразу после запуска: в НИТ рассказали, вернут ли прежний интерфейс
- Концерт стендапера Галыма Калиакбарова прервали в Астане
- Четыре маленьких «бойца»: в полиции Астаны появилось необычное пополнение