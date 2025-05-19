Два волка — грациозные, внимательные и явно настороженные — попали в объектив видеоловушки, установленной в глухих лесах национального парка "Кольсайские озёра". Уникальные кадры, снятые 23 апреля в рамках программы мониторинга дикой природы, стали настоящей находкой для учёных и любителей природы, передает BAQ.KZ.

На видео — короткий, но насыщенный момент из жизни диких хищников. Один из волков идёт по лесной тропе, внезапно замечает нечто — это камера. Он резко замирает, смотрит прямо в объектив и осторожно пятится назад. Это мгновение будто вырезано из документального фильма: природа — без прикрас, живая и напряжённая.

Животные, вероятно, относятся к редкому подвиду — тибетскому волку (Canis lupus chanco), который обитает в южных и юго-восточных горах Казахстана. Эти волки отличаются светло-серой шерстью с тёмной полосой вдоль спины, мощными челюстями и плотным зимним мехом.

Камера была размещена в труднодоступной зоне на хребте Кунгей Алатау. Такие устройства позволяют наблюдать за жизнью диких животных без вмешательства человека и помогают учёным отслеживать миграции, численность и поведение редких видов.

В национальном парке отмечают: подобные кадры — ценные доказательства того, что популяция хищников сохраняется и продолжает существовать в естественной среде.

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