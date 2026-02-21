В ряде районов Костанайской области состоялись мероприятия экологической и социальной направленности в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан», направленные на развитие волонтёрского движения, формирование экологической культуры и поддержку социально уязвимых категорий населения, передает BAQ.KZ.

В Карабалыкском районе состоялось торжественное открытие Международного года волонтёров, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Республики Казахстан. После официальной части добровольцы присоединились к акции «Снежный десант», в ходе которой 25 волонтёров очистили от снега 12 дворов, где проживают одинокие матери и пенсионеры. Мероприятие стало примером эффективного взаимодействия государственных структур и активной молодёжи.

В городе Костанае на базе Дворца молодёжи прошла областная волонтёрская акция «Снежный десант», организованная Молодёжным ресурсным центром Костанайской области. Студенты-волонтёры оказали помощь по 25 адресам, проведя работы по очистке придомовых территорий одиноко проживающих пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями. , :

«Каждая очищенная от снега площадка – это не просто забота о доме, это маленький шаг к укреплению чувства единства и поддержки в нашем обществе. Наши добровольцы показывают, что активная молодежь способна делать реальные дела на благо людей», отметила руководитель информационно-методического сектора Молодёжного ресурсного центра Костанайской области Дана Токжанова.

В Федоровском районе состоялось экологическое мероприятие «Вторая жизнь вещей», направленное на популяризацию принципов разумного потребления и бережного отношения к окружающей среде. Участники обсудили актуальные экологические вопросы, познакомились со способами повторного использования вещей и приняли участие в тематических активностях, формирующих экологическое сознание молодёжи.

В Житикаринском районе в школе-лицее имени Абая прошла встреча с учащимися, посвящённая ходу реализации программы «Таза Қазақстан». В ходе мероприятия были представлены результаты работы по благоустройству: озеленение, ликвидация несанкционированных свалок, развитие инфраструктуры и модернизация общественных пространств. Отдельное внимание уделено вовлечению школьников и социальных партнёров в экологические инициативы.

Проведённые мероприятия продемонстрировали системную реализацию программы «Таза Қазақстан» в регионе, высокий уровень общественной активности и консолидацию усилий органов власти, молодёжи и жителей области в вопросах благоустройства, экологической ответственности и социальной поддержки населения.