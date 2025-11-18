В Махтааральском районе Туркестанской области произошёл инцидент с применением оружия. В полицию обратилась местная жительница, сообщив, что её бывший супруг пришёл с оружием и устроил скандал в присутствии малолетних детей, передает BAQ.KZ.

Прибывшие на место полицейские столкнулись с вооружённым дебоширом, который открыл прицельный огонь, ранив одного из сотрудников. Для предотвращения угрозы жизни и безопасности окружающих территория была оцеплена, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Несмотря на это, мужчина не прекратил противоправные действия, после чего сотрудники полиции применили табельное оружие. От полученного ранения злоумышленник скончался на месте.

На месте происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ведётся следствие для установления всех обстоятельств инцидента. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.