Вооружённый дебошир в Махтаарале убит после ранения полицейского
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Махтааральском районе Туркестанской области произошёл инцидент с применением оружия. В полицию обратилась местная жительница, сообщив, что её бывший супруг пришёл с оружием и устроил скандал в присутствии малолетних детей, передает BAQ.KZ.
Прибывшие на место полицейские столкнулись с вооружённым дебоширом, который открыл прицельный огонь, ранив одного из сотрудников. Для предотвращения угрозы жизни и безопасности окружающих территория была оцеплена, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Несмотря на это, мужчина не прекратил противоправные действия, после чего сотрудники полиции применили табельное оружие. От полученного ранения злоумышленник скончался на месте.
На месте происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ведётся следствие для установления всех обстоятельств инцидента. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.
Самое читаемое
- Аренда или ипотека: что выгоднее казахстанцам брать в 2025 году?
- Возврат активов: село в Жамбылской области впервые за 90 лет получило чистую воду
- Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-партнеров России
- Название первой АЭС официально объявили в Казахстане
- "Барыс" разгромил лидера КХЛ на выезде