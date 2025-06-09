Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о том, что ведомство достигло взаимопонимание с грузинской стороной по поводу жалоб казахстанцев, передает BAQ.KZ. Ранее в Сети появилось сообщение "Казахстанско-Грузинского экономического союза" об оскорбительном поведении местных жителей по отношению к казахстанцам.

"Были некоторые сигналы. Естественно, каждый сигнал мы обрабатываем", - сказал Смадияров на брифинге в МИД РК.

По его словам, были немедленно созваны консульские консультации. Представители департамента консульской службы ведомства вылетели в Грузию для переговоров.

Айбек Смадияров подчекрнул, что грузинская сторона обеспечивает безопасность своей страны и в связи с этим есть требования по некоторым моментам.

"Возможно, на эту волну и попали наши туристы. Но впредь они обещали, что будет очень тщательный разговор с представителями пограничной, таможенной службы. Поэтому с грузинской стороны у нас было достигнуто взаимопонимание. Если будут какие-то факты, то будем уже каждый исключительный случай рассматривать", - сказал Смадяров.

В целом, он отметил, что если сравнить процент депортации граждан других стран, то у Казахстана по этому вопросу низкий показатель.