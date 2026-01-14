Восемь трасс в трех областях Казахстана закрыты из-за непогоды
В трех областях Казахстана на восьми республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает BAQ.KZ.
По информации нацкомпании "КазАвтоЖол", их числе Актюбинская, Атырауская и Кызылординская области.
А именно, Актюбинская область:
- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл – п. Карабутак);
- на участке автодороги "Актобе – Атырау – граница РФ" км. 11-104 (уч. г. Актобе – г. Кандыагаш);
- на участке автодороги "Актобе – Атырау – граница РФ" км. 104-337 (уч. г.Кандыагаш – гр.Атырауской обл.);
- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 0-39 (Северный обход Актобе);
- на участке автодороги "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км. 3-257 (уч. г. Кандыагаш – г. Шалкар);
- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 965-1240 (уч. п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).
Атырауская область:
- на участке автодороги "Актобе – Кандыагаш – Доссор – Кульсары – Атырау – граница РФ" км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. – п.Сагыз).
Кызылординская область:
- "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 1240-1362 (уч. гр. Актюбинской обл. – г.Арал).
В настоящее время для содержания дорог задействовано 195 единиц спецтехники.
