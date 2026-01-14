Сегодня, 18:38

В трех областях Казахстана на восьми республиканских автодорогах введены ограничения движения, передает BAQ.KZ.

По информации нацкомпании "КазАвтоЖол", их числе Актюбинская, Атырауская и Кызылординская области.

А именно, Актюбинская область:

- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 776-965 (уч. АЗС ЭКО ойл – п. Карабутак);

- на участке автодороги "Актобе – Атырау – граница РФ" км. 11-104 (уч. г. Актобе – г. Кандыагаш);

- на участке автодороги "Актобе – Атырау – граница РФ" км. 104-337 (уч. г.Кандыагаш – гр.Атырауской обл.);

- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 0-39 (Северный обход Актобе);

- на участке автодороги "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км. 3-257 (уч. г. Кандыагаш – г. Шалкар);

- на участке автодороги "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 965-1240 (уч. п.Карабутак – гр.Кызылординской обл.).

Атырауская область:

- на участке автодороги "Актобе – Кандыагаш – Доссор – Кульсары – Атырау – граница РФ" км. 337-346 (уч. гр.Актюбинской обл. – п.Сагыз).

Кызылординская область:

- "Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" км. 1240-1362 (уч. гр. Актюбинской обл. – г.Арал).

В настоящее время для содержания дорог задействовано 195 единиц спецтехники.