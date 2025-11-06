В Акмолинской области, на подъездных путях, примыкающих к станции Макинка, произошёл сход восьми железнодорожных вагонов, гружённых рапсовым маслом, передает BAQ.KZ. Инцидент случился 6 ноября в 17:53 на территории частной компании ТОО "Бота 2015", сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Всего самопроизвольно покатились 12 вагонов, из которых восемь сошли с рельсов на улавливающем тупике. Пострадавших нет, однако были повреждены элементы контактной сети, что вызвало временные задержки в движении поездов. Локомотив и маневровая бригада, задействованные в операциях, принадлежат частной компании.

По предварительным данным, инцидент произошёл по вине работников частной организации. Обстоятельства выясняются в ходе расследования. Для ликвидации последствий были оперативно направлены аварийные бригады и восстановительные поезда КТЖ. Работы по расчистке завершены: габарит восстановлен, подано напряжение в контактную сеть, движение поездов возобновлено.