27 мая утро на борту пассажирского поезда №66 "Астана – Жезқазған" началось с настоящего чуда — в одном из вагонов родилась девочка. Пассажирка Альвина Пернабаева, находившаяся на последнем месяце беременности, почувствовала начало родов в пути и сразу обратилась за помощью к проводникам, передаёт BAQ.KZ.

Оперативно отреагировали начальник поезда Киикбай Маханов и проводница Алтынай Гафиуллина. Они не только выполнили инструкции, но и создали все условия для безопасного принятия родов. На помощь железнодорожной бригаде пришли две попутчицы — фельдшер из города Сәтпаев и сотрудница детского сада.

Благодаря слаженным действиям команды и неравнодушных пассажиров, в 06:20 утра на свет появилась здоровая девочка.

На ближайшей станции Жеңіс мать и новорождённую встретила бригада скорой помощи для дальнейшего наблюдения.

Отец девочки, Алихан Жаналин, выразил сердечную благодарность всем, кто помог в этот важный момент. По его словам, новорожденную назвали Асылым.

АО "Пассажирские перевозки" отметило, что подобные ситуации не редкость — за последние три года в поездах компании родились уже 15 детей. Сотрудники поездных бригад регулярно проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.