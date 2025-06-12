Воспитатель пинала и била малышей линейкой в детсаду Шымкента
Воспитательницу арестовали в Шымкенте за издевательства над детьми в детсаду.
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В Шымкенте разгорается скандал вокруг частного детского сада "Ай Көркем", где родители обнаружили на теле своего ребёнка синяки и потребовали видеозаписи с камер наблюдения. То, что они увидели, шокировало не только их, но и сотни пользователей соцсетей, передает BAQ.KZ.
На кадрах зафиксированы многократные акты агрессии со стороны сотрудницы детсада: женщина бьёт малышей линейкой, пинает, таскает за руки и хлещет тетрадью. После каждого эпизода она спокойно возвращается к просмотру телефона. Ситуация длилась почти два часа.
Заведующая детским садом Нургуль Мамашарирова подтвердила факт жестокого обращения. По её словам, помощник воспитателя, допустившая такое поведение, была уволена.
"Сожалею о случившемся. В нашем саду безопасность детей — приоритет", — заявила она журналистам "Отырара".
Полиция возбудила уголовное дело по заявлению матери пострадавшего ребёнка. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ведётся расследование, проверяются камеры видеонаблюдения, опрашиваются свидетели. Дело находится на особом контроле руководства департамента полиции Шымкента.
Эксперты поднимают вопросы о хронической перегруженности воспитателей и дефиците квалифицированных кадров в детсадах.
"Нужна системная реформа и финансовая мотивация, чтобы в дошкольное воспитание шли люди по призванию, а не по безысходности", — говорит Гульнар Умарова, член нацсовета по делам женщин и семейной политики.
Психологи советуют родителям уделять больше внимания эмоциональному состоянию детей, регулярно беседовать с ними и обучать навыкам самозащиты: умению говорить "нет", распознавать насилие и не бояться обращаться за помощью.
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