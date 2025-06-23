Жестокое обращение с детьми в одном из детских садов Павлодара вызвало общественный резонанс. Инцидент, произошедший в ДО №116, был зафиксирован на камеру видеонаблюдения. Кадры, попавшие в распоряжение родителей, вызвали настоящий шок: на видео воспитательница тащит малышей за волосы, толкает, швыряет и бьёт их по голове, передает BAQ.KZ.

"В каждом кадре мы наблюдаем то, как она избивает детей! И не понятно, сколько это длилось, потому что часть записей удалена", — написала возмущённая мама одного из воспитанников.

Родители утверждают, что увиденное — лишь вершина айсберга, поскольку некоторые фрагменты видеонаблюдения были удалены, и неясно, сколько времени дети подвергались насилию.

Ситуация вызвала незамедлительную реакцию правоохранительных органов. В Департаменте полиции Павлодарской области подтвердили начало расследования.

"Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе следствия. Также будет дана правовая оценка действиям руководства детского сада", — сообщили в полиции.

Сейчас следственные органы выясняют, как долго длилось насилие, и кто из руководства детсада может быть причастен к сокрытию произошедшего. Общественность требует справедливого наказания и пересмотра системы контроля за персоналом в дошкольных учреждениях.