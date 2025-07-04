Восточный Казахстан атакуют гусеницы
Жители боятся потерять деревья и урожай.
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Жители нескольких поселков на востоке Казахстана обеспокоены нашествием непарного шелкопряда, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Седьмой канал". Гусеницы буквально опустошают деревья и огороды в районах Огневка, Асу-Булак и Белогородский, угрожая природным ландшафтам и урожаю.
По словам местных жителей, вредители поедают не только лиственные деревья - осины и березы, но и хвойные насаждения, что ранее считалось маловероятным. Гусеницы уничтожают всю зелень в огородах, оставляя после себя только опустошённые участки.
"Мы очень боимся, что эти прекрасные места станут голыми и пустыми, деревья вымрут, и нам некуда будет съездить, - делится переживаниями жительница Белогородского Татьяна Мезенцева. - Это наша природа, наши родные места, которые могут исчезнуть".
Ситуация вызвала широкий резонанс, и региональные специалисты по природным ресурсам взяли её под контроль. Ведётся обработка сельских территорий с использованием современных методов борьбы с вредителями. В лабораториях проводят исследования личинок шелкопряда, чтобы разработать эффективное средство против нашествия.
“Совместно с акиматом района и работниками лесного учреждения провели работы по обследованию территорий обнаружили очаги, на сегодняшний день рекомендуемые препараты имеются, начата работа по обработке территорий вблизи поселок Асу-Булак, Огневка и Белая гора”, – сообщил руководитель управления природных ресурсов ВКО Арман Есентаев.
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