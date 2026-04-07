Политика Дональда Трампа , направленная против электромобилей и ветряных электростанций, неожиданно может ускорить глобальный переход на зеленую энергетику, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Причина в том, что война США с Ираном вызвала новый энергетический кризис, который уже затмевает предыдущий. И пока хуже всего кризис переживают страны, сильно зависящие от импорта нефти и газа. А страны, которые инвестировали в солнечную и ветровую энергетику, а также в электромобили, справляются лучше всех.

Лидерами «зеленой революции» остаются Китай и Евросоюз.

Китай активно развивает возобновляемую энергетику, стремясь к энергетической независимости и укреплению экономических позиций в мире.

Евросоюз вынужден ускоренно переходить на зеленую энергию после сокращения поставок российского газа и нефти.

Переход на возобновляемые источники уже даёт результаты. После нападения США на Иран цены на газ в Европе выросли с 30 до 50 евро за мегаватт-час, тогда как во время российского вторжения в Украину они достигали 300 евро. Китай же не только сохраняет достаточные поставки энергии, но и перепродаёт газ в Японию, несмотря на мировой кризис.

Все это стало возможным благодаря солнечным панелям, ветрякам, гидроэлектростанциям и развитию электромобилей.

Эксперты считают, что нынешний кризис может стать мощным стимулом для ускоренного отказа от нефти и газа в мире и укрепления «зеленого будущего».