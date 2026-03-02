Война в Иране парализовала крупнейшие аэропорты Ближнего Востока
Глобальное авиасообщение остаётся серьёзно нарушенным на фоне войны в Иране, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Крупнейшие аэропорты Ближнего Востока, включая Дубай - самый загруженный международный авиационный хаб мира, - второй день остаются закрытыми, что стало одним из самых серьёзных авиационных потрясений за последние годы.
Ключевые транзитные узлы региона, в том числе аэропорты Дубая и Абу-Даби в ОАЭ, а также Дохи в Катаре, полностью закрыты либо работают с жёсткими ограничениями. Значительная часть воздушного пространства региона остаётся недоступной для полётов после ударов США и Израиля.
