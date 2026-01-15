В Алматы усиливают меры по снижению вредных выбросов в атмосферу. В Алатауском районе города прошло совещание с участием представителей государственных органов и предпринимателей, на котором разъяснили новые требования в сфере охраны атмосферного воздуха, передает BAQ.KZ.

Аким Алатауского района Данияр Кирикбаев отметил, что цель встречи — наладить открытый диалог с бизнесом и обсудить переход к более экологичным стандартам работы. По данным специалистов, более 400 предприятий общественного питания, бань и станций технического обслуживания в районе ежегодно выбрасывают около 200 тонн загрязняющих веществ.

Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адилбаев сообщил, что на территории района уже проведено свыше 400 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверялись объекты, использующие твёрдое топливо. Он также подчеркнул, что в ряде жилых домов по-прежнему применяется уголь для отопления, что продолжает негативно влиять на качество воздуха.

Участникам встречи разъяснили новые правила охраны атмосферного воздуха, утверждённые в Алматы 30 декабря 2025 года. Документ запрещает использование твёрдого и жидкого топлива в черте города и предусматривает обязательную установку специальных фильтров для предпринимателей. Эти требования вступят в силу с 2027 года, с учётом отлагательного периода.

Генеральный директор ТОО "Eco Almaty" Мирас Гайсин пояснил, что новые нормы предполагают переход объектов в зонах с низкими выбросами на экологичные виды топлива, прежде всего на газ. По его словам, требования основаны на положениях Экологического кодекса и санитарно-эпидемиологических правил и направлены на поэтапное улучшение качества воздуха.

Отмечается, что Алматы стал первым городом в Казахстане, внедрившим комплексный и системный подход к охране атмосферного воздуха. Участники совещания подчеркнули, что добиться устойчивого снижения загрязнения возможно только при совместной работе государства и бизнеса.