ВОЗ предлагает странам повысить налоги на табак и сладости на 50%
Новая глобальная инициатива ВОЗ может спасти 50 млн человек.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила глобальную инициативу под названием "3 на 35", предложив странам до 2025 года повысить налоги на табак, алкоголь и сладкие напитки минимум на 50%. Цель — спасти 50 миллионов жизней, уменьшив потребление вредных продуктов, и одновременно привлечь $1 трлн налоговых поступлений для здравоохранения и развития, передает BAQ.KZ.
По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания (НИЗ), включая рак, диабет и болезни сердца, становятся причиной 75% всех смертей в мире, и ключевыми факторами риска являются табак, алкоголь и избыточное потребление сахара.
"Налоги на вредные продукты — мощнейший инструмент для защиты здоровья и наполнения бюджетов", — заявил д-р Джереми Фаррар, помощник Генерального директора ВОЗ.
Что включает инициатива "3 на 35":
Повышение цен за счёт акцизов — с целью снижения потребления вредной продукции.
Финансирование здравоохранения — за счёт дополнительных налоговых поступлений.
Межведомственная поддержка — привлечение правительств, НПО и научного сообщества.
ВОЗ подчёркивает: даже однократное повышение цен на 50% может уберечь от преждевременной смерти до 50 миллионов человек в ближайшие 50 лет.
ВОЗ также призывает пересмотреть льготы для производителей вредных продуктов и отказаться от налоговых стимулов, мешающих борьбе за здоровье.
Инициатива уже вызвала интерес со стороны ряда стран, стремящихся создать устойчивые системы здравоохранения за счёт внутреннего финансирования.