Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила глобальную инициативу под названием "3 на 35", предложив странам до 2025 года повысить налоги на табак, алкоголь и сладкие напитки минимум на 50%. Цель — спасти 50 миллионов жизней, уменьшив потребление вредных продуктов, и одновременно привлечь $1 трлн налоговых поступлений для здравоохранения и развития, передает BAQ.KZ.

По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания (НИЗ), включая рак, диабет и болезни сердца, становятся причиной 75% всех смертей в мире, и ключевыми факторами риска являются табак, алкоголь и избыточное потребление сахара.

"Налоги на вредные продукты — мощнейший инструмент для защиты здоровья и наполнения бюджетов", — заявил д-р Джереми Фаррар, помощник Генерального директора ВОЗ.

Что включает инициатива "3 на 35":

Повышение цен за счёт акцизов — с целью снижения потребления вредной продукции.

Финансирование здравоохранения — за счёт дополнительных налоговых поступлений.

Межведомственная поддержка — привлечение правительств, НПО и научного сообщества.

ВОЗ подчёркивает: даже однократное повышение цен на 50% может уберечь от преждевременной смерти до 50 миллионов человек в ближайшие 50 лет.

ВОЗ также призывает пересмотреть льготы для производителей вредных продуктов и отказаться от налоговых стимулов, мешающих борьбе за здоровье.

Инициатива уже вызвала интерес со стороны ряда стран, стремящихся создать устойчивые системы здравоохранения за счёт внутреннего финансирования.