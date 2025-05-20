Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла во вторник, 20 мая, соглашение о действиях в случаях пандемий. Документ был согласован после трех лет переговоров, начавшихся на фоне пандемии COVID-19, передает BAQ.KZ со ссылкой на Би-Би-Си.

В итоге соглашение поддержали 124 страны. Еще 11 государств, в том числе Россия, Словакия, Польша, Израиль, Иран и Италия, воздержались от голосования.

Соглашение было одобрено во время​ 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.

Документ направлен на устранение неравенства в предотвращении, подготовке и реагировании на пандемии и, в частности, затрагивает вопросы разработки лекарств, вакцин и медицинских средств — с учетом уроков пандемии Covid-19.

Как следует из заявления на сайте ВОЗ, цель соглашения — укрепление сотрудничества между странами, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными сторонами.