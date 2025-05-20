ВОЗ приняла историческое соглашение по борьбе с пандемиями
Страны договаривались о нем три года.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла во вторник, 20 мая, соглашение о действиях в случаях пандемий. Документ был согласован после трех лет переговоров, начавшихся на фоне пандемии COVID-19, передает BAQ.KZ со ссылкой на Би-Би-Си.
В итоге соглашение поддержали 124 страны. Еще 11 государств, в том числе Россия, Словакия, Польша, Израиль, Иран и Италия, воздержались от голосования.
Соглашение было одобрено во время 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит сейчас в Женеве.
Документ направлен на устранение неравенства в предотвращении, подготовке и реагировании на пандемии и, в частности, затрагивает вопросы разработки лекарств, вакцин и медицинских средств — с учетом уроков пандемии Covid-19.
Как следует из заявления на сайте ВОЗ, цель соглашения — укрепление сотрудничества между странами, международными организациями, гражданским обществом, частным сектором и другими заинтересованными сторонами.
"Тем самым правительства стран мира содействуют утверждению принципа справедливости, укреплению здоровья и защите своих стран, а также всего мирового сообщества от угроз, связанных с распространением патогенов и вирусов, обладающих пандемическим потенциалом", — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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