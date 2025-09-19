Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа жертв новой вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По последним данным, из 38 подтвержденных случаев заболевания 31 завершился летальным исходом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Число погибших за неделю почти удвоилось - с 16 до 31 человека. ВОЗ отмечает, что вирус распространяется стремительно: выявлено свыше 900 контактов. В пострадавшем регионе началась вакцинация - прививки уже получили более 500 медиков и людей, контактировавших с больными.

Новая вспышка Эболы была зафиксирована 5 сентября в населенном пункте Булапе в регионе Касаи, на юге страны, неподалеку от границы с Анголой. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, болезнь уже вышла за пределы двух районов и охватила четыре.

ВОЗ заявляет, что дополнительные партии вакцин начнут поступать в ближайшие дни, однако процесс осложняется проблемами с логистикой и отсутствием складских мощностей в эпицентре эпидемии.