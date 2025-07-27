Возможный взрыв частного дома предотвратили в Костанайской области
Опасность представляли три газовых баллона.
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
145Фото: Pixabay.com
В селе Камысты Костанайской области по улице Ленина произошло возгорание кровли частного жилого дома на площади 60 кв.м, передает BAQ.KZ.
По информации МЧС, опасность представляли три газовых баллона, находившиеся внутри дома.
Благодаря пожарным подразделениям все баллоны были оперативно эвакуированы на безопасное место. Пострадавших нет.
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