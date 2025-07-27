В селе Камысты Костанайской области по улице Ленина произошло возгорание кровли частного жилого дома на площади 60 кв.м, передает BAQ.KZ.

По информации МЧС, опасность представляли три газовых баллона, находившиеся внутри дома.

Благодаря пожарным подразделениям все баллоны были оперативно эвакуированы на безопасное место. Пострадавших нет.