Возвращение степной демократии: Ашимбаев — о смысле Национального Курултая
Маулен Ашимбаев назвал Национальный Курултай современной формой степной демократии.
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В авторской статье председателя Сената Маулена Ашимбаева подчеркивается историческая значимость и глубокая символика I заседания Национального Курултая, состоявшегося в июне 2022 года в Улытау, передаёт BAQ.KZ.
"Главная цель Курултая — укрепление национального единства посредством новых идей и творческих шагов", — обозначил тогда Глава государства.
Именно в священном Улытау, у мавзолея хана Джучи, потомка Чингисхана и родоначальника казахских ханов, было заявлено о начале новой эпохи казахстанской государственности — эпохи, сочетающей исторические традиции и современное видение будущего.
Маулен Ашимбаев обращает внимание на важность самого формата Курултая:
"Формат Национального Курултая, восходящий к истокам казахской культурно-исторической традиции, не только возрождает в модернизированном виде саму суть института степной демократии, но и глубоко символичен, апеллируя к глубинным пластам народной памяти, к авторитету обычая, освященного веками".
По мнению спикера Сената, речь идёт не просто о ритуале или воспоминании, а о живом механизме общественного диалога, обращённом к будущему через уважение к историческому наследию.
"Этот глубокий посыл был не только символическим жестом, призванным освятить новое начинание напоминанием о былом историческом величии. Он дает возможность увидеть перспективы вероятного будущего через оптику великого прошлого".
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