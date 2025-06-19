В авторской статье председателя Сената Маулена Ашимбаева подчеркивается историческая значимость и глубокая символика I заседания Национального Курултая, состоявшегося в июне 2022 года в Улытау, передаёт BAQ.KZ.

"Главная цель Курултая — укрепление национального единства посредством новых идей и творческих шагов", — обозначил тогда Глава государства.

Именно в священном Улытау, у мавзолея хана Джучи, потомка Чингисхана и родоначальника казахских ханов, было заявлено о начале новой эпохи казахстанской государственности — эпохи, сочетающей исторические традиции и современное видение будущего.

Маулен Ашимбаев обращает внимание на важность самого формата Курултая:

"Формат Национального Курултая, восходящий к истокам казахской культурно-исторической традиции, не только возрождает в модернизированном виде саму суть института степной демократии, но и глубоко символичен, апеллируя к глубинным пластам народной памяти, к авторитету обычая, освященного веками".

По мнению спикера Сената, речь идёт не просто о ритуале или воспоминании, а о живом механизме общественного диалога, обращённом к будущему через уважение к историческому наследию.