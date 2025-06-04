В Казахстан доставили очередную группу лошадей Пржевальского — это вторая международная транспортировка в рамках проекта "Возвращение диких лошадей", передает BAQ.KZ

Животные прибыли из Пражского зоопарка и венгерского нацпарка "Хортобадь" на двух военных самолётах, приземлившихся в аэропорту Аркалыка. Далее лошадей перевезли в центр реинтродукции в государственном природном резервате "Алтын Дала".

Каждому животному предстоит провести около года в просторных загонах перед выпуском в дикую природу. Центр оснащён всей необходимой инфраструктурой и специалистами для адаптации лошадей к жизни в степи.

"Вторая группа успешно прибыла, а первая уже прошла период адаптации и готова к свободной жизни в дикой природе под наблюдением наших инспекторов", — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.

Проект стартовал в 2024 году в сотрудничестве с зоопарками Чехии, Германии и Венгрии, а также международными организациями по охране природы. Первая группа из 7 лошадей прибыла летом прошлого года и успешно пережила зиму с температурами до -30 °C. Некоторым животным установлены GPS-ошейники для мониторинга.

По словам директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, Казахстан обладает всеми условиями для восстановления устойчивой популяции: "Мы продолжим участвовать в этом проекте до тех пор, пока здесь не появится жизнеспособная, генетически разнообразная популяция диких лошадей".

До 2029 года в Казахстан планируется перевезти до 45 особей. Лошади Пржевальского играют важную роль в экосистеме: регулируют растительный покров, способствуют почвообразованию, участвуют в пищевых цепях и помогают снижать риск степных пожаров.

Резерват "Алтын Дала" выбран для реинтродукции благодаря подходящим условиям — наличию пастбищ и водоёмов, а также охране территории государственными инспекторами.