Возвращенные активы: на что в Карагандинской области направили почти 20 млрд тенге

В Казахстане продолжается работа по возврату государству незаконно приобретенных активов. На сегодняшний день возвращены активы на общую сумму 1 трлн 154 млрд тенге. Из них 1 трлн 44 млрд тенге – денежные средства, еще 110 млрд тенге – имущество и другие активы. Эти средства через Специальный государственный фонд направляются на финансирование социальных и инфраструктурных проектов. Корреспондент BAQ.KZ изучила, какие объекты в Карагандинской области финансируются за счет возвращенных активов.

На аэропорт Балхаша направили 945,7 млн тенге

Один из крупных объектов, профинансированных за счет возвращенных активов, – аэропорт Балхаша. На его реконструкцию из Специального государственного фонда выделили 945 млн 742 тыс. тенге.

Фото: primeminister.kz

Комплексная модернизация аэропорта проходила в несколько этапов. В конце 2024 года реконструировали рулежную дорожку №2 и перрон. В 2025 году завершили строительство здания для службы специального транспорта и приобрели 10 единиц техники для наземного обслуживания воздушных судов.

1 июня 2026 года завершилась реконструкция терминала. При ремонте сохранили исторический архитектурный облик здания и полностью обновили внутреннюю инфраструктуру.

Фото: primeminister.kz

За счет строительства двух новых пристроек площадь терминала увеличилась с 1,8 тыс. до 2,7 тыс. квадратных метров. Установлено оборудование для досмотра пассажиров, зал прилета оснащен багажной лентой и электронными информационными табло.

После модернизации пропускная способность аэропорта выросла с 60 до 80 пассажиров в час.

С 1 июня из Балхаша выполняются регулярные рейсы в Астану и Алматы. Каждый из маршрутов Астана – Балхаш – Астана и Алматы – Балхаш – Алматы выполняется пять раз в неделю.

На детский реабилитационный центр – 290,1 млн тенге

Еще один проект в Балхаше – детский реабилитационный центр по адресу тупик Шипагер, 5.

Общая площадь двухэтажного здания составляет 1 688,2 квадратных метра. Здесь предусмотрены круглосуточный стационар на 15 мест и амбулаторный прием.

Фото: primeminister.kz

Центр предназначен для оказания реабилитационной помощи детям до 18 лет из Балхаша, Приозерска, а также Актогайского и Шетского районов.

Общая стоимость капитального ремонта составила 792,4 млн тенге. По последним представленным данным, 290,1 млн тенге из этой суммы выделили из Специального государственного фонда, то есть за счет возвращенных активов.

Кроме того, к реализации проекта привлекли средства областного бюджета и спонсорскую помощь.

За счет отдельных фондов также приобрели 258 единиц реабилитационного оборудования, мебели, оргтехники и программного обеспечения на общую сумму около 162,4 млн тенге.

Строительно-монтажные работы на объекте завершены.

На проекты водоснабжения направили 5,2 млрд тенге

Возвращенные активы также направили на развитие инфраструктуры водоснабжения Карагандинской области.

Фото: primeminister.kz

В 2025 году из Специального государственного фонда выделили 5 млрд 186,6 млн тенге на реализацию девяти проектов.

В их числе строительство водопроводных сетей в селах Актерек, Колхозное, Садовое, на станции Коктенколь, в селе Алихан, поселках Новая Тихоновка и Старая Тихоновка.

Кроме того, средства направили на строительство сетей водоснабжения в районах Соцгород, Старый город и Правый берег в Темиртау, а также водопровода №22 в районе улицы Терешковой.

По представленным данным, все девять проектов завершены.

Завершен 51 объект здравоохранения

В 2025 году из Специального государственного фонда выделили 6 млрд 936,3 млн тенге на завершение 51 объекта здравоохранения в Карагандинской области.

В настоящее время все эти объекты завершены и переданы на баланс эксплуатирующих организаций.

Еще около 6 млрд 214 млн тенге направили на завершение строительства операционно-реанимационного блока онкологического диспансера в Караганде.

По представленным данным, готовность объекта составляет 85%. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.

Таким образом, в Карагандинской области возвращенные активы направляются на развитие аэропортовой, медицинской и водопроводной инфраструктуры.

При этом не все объекты, указанные в представленных справочных материалах, были построены за счет возвращенных активов. Так, школа №12 в Балхаше реализована за счет средств Национального фонда, а Premium Villa Balkhash и зона отдыха «Monaco» являются инвестиционными проектами. Поэтому относить их к объектам, профинансированным за счет возвращенных активов, некорректно.